Рост цен на строительные материалы: как изменились расходы за последние 4 года

Цены на стройматериалы подорожали на 70% за последние 4 года

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость строительных материалов за последние четыре года выросла в среднем на 70%, сообщила директор по закупкам ГК "А101" Елена Леликова.

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"С 2020 года стоимость материалов увеличилась в среднем на 70%. Больше всего подорожали основные позиции: цена газоблоков почти удвоилась, теплоизоляция подорожала в 2,5 раза, арматура и гидроизоляция — на 50%, бетон — на 44%. Эти изменения не так сильно отразились на стоимости жилья. В Москве, включая ТиНАО, цены на жилье за этот период выросли лишь на 40%, а в Петербурге и Ленинградской области за последний год прирост составил всего 9% и 2,7% соответственно", — отметила Леликова.

По её словам, летом 2024 года ожидается очередное удорожание строительных материалов — цены могут увеличиться на 15%.

Директор по продажам компании "Главстрой" Алексей Гусев в интервью Циан. Журналу выразил мнение, что резкого скачка цен на материалы до конца года не произойдёт.

"Однако значительный рост стоимости рабочей силы из-за дефицита персонала на рынке вызывает большую обеспокоенность. В итоге, совокупность этих факторов — рост стоимости стройматериалов и рабочей силы — влияет на конечную стоимость строительства, которая за последние пять лет неуклонно растёт", — пояснил Гусев.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский отметил, что в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) цены на материалы ежегодно растут в среднем на 15%.

"До конца года стоимость стройматериалов продолжит расти. Однако цены на объекты, если и вырастут, то незначительно — до 5%. Это связано с сокращением льготной ипотеки и последующим охлаждением спроса, что застройщикам придётся компенсировать за счёт собственной маржинальности", — заключил Лазовский.