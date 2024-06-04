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Марий Эл на первом месте по числу оплаченных судебных решений по ОСАГО среди российских регионов

Республика Марий Эл возглавила рейтинг по судебным выплатам ОСАГО

2:40
Страхование

Республика Марий Эл заняла первое место по отношению числа оплаченных судебных решений к числу оплаченных страховых случаев по ОСАГО, не связанных с судебными процессами, за период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. Этот показатель составил 29,7%.

Республика Марий Эл возглавила рейтинг по судебным выплатам ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

На втором месте находится Архангельская область с показателем 16,3%, а третье место заняла Республика Северная Осетия-Алания с 15,9%. Средний показатель по России составляет 4,2%, как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Четвёртое место заняла Ярославская область с показателем 10,2%, пятое место — Камчатский край с 10,1%. На шестом месте Республика Тыва с 9,3%, за ней следует Карачаево-Черкесская Республика с показателем 9%. Восьмое место заняла Республика Ингушетия с 8,7%, девятое — Мурманская и Кировская области с 7,9%. Замыкает десятку Республика Адыгея с показателем 7,8%.

В крупнейших городах по числу автовладельцев — Москве и Санкт-Петербурге — этот показатель составил 3,6% и 2,5% соответственно, что ниже среднего по стране.

"Основная причина большого количества обращений в суды в указанных регионах — это недобросовестные практики аварийных комиссаров и автоюристов. По итогам периода с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. мы наблюдаем падение отношения количества оплаченных судебных решений в рамках судебного производства к количеству оплаченных страховых случаев, не связанных с судебным производством в регионах-лидерах, например, в регионе, занимающем первое место Республике Марий Эл на 9,8 п. п. (с 39,5% до 29,7%), в сравнении за тот же период прошлого года. Это происходит во многом благодаря активной борьбе региональных властей и страховых компаний, и рабочих групп ВСС и РСА с участием региональных страховщиков, которые организуют работу по противодействию развитию недобросовестных практик", — отметил Евгений Уфимцев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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