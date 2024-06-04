Скрытые последствия неправильного прикуса: экспертное мнение

Неочевидные последствия неправильного прикуса, о которых редко говорят

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Редко у кого встречается идеальный прикус от природы, и у большинства людей есть небольшие отклонения в строении челюсти. Однако бывают случаи, когда ортодонтическое лечение необходимо. Ортодонт Алиса Фещенко рассказала о последствиях неправильного прикуса, о которых вы, возможно, не знали.

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Зубы неизбежно пострадают. С возрастом эмаль становится тоньше, и если смыкание зубов неправильное с детства, проблемы неизбежны. С возрастом на зубах появляются трещины и сколы из-за неправильного распределения нагрузки. Даже если кажется, что смыкание хорошее, проблемы могут быть. Консультация ортодонта поможет убедиться в отсутствии угроз или начать лечение вовремя.

Появление язв. Положение зубов может меняться, и иногда эти изменения неудачны. Челюсть и ткани растут, и смещение зубов может не совпадать с положением мягких тканей, вызывая натирание и язвы. Это может привести к рецессии десны, когда корни зубов оголяются и разрушаются под воздействием бактерий.

Смещение сустава. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава часто вызываются неправильным прикусом. В некоторых случаях требуется вмешательство челюстно-лицевого хирурга, но чаще проблему можно решить брекетами или элайнерами. Даже легкие проблемы со смыканием могут повлиять на сустав, вызывая хруст и щелчки в челюсти. В таком случае стоит обратиться к ортодонту и гнатологу, который занимается проблемами челюстных суставов.