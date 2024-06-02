Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших

Иностранные исследователи идентифицировали породу собак, обладающую наивысшим уровнем интеллекта.
Специалисты отмечают, что бордер-колли выделяются своим высоким интеллектом.
Интеллектуальные способности собак были оценены в процессе специальных тестов.
Животным было дано задание запомнить имена своих игрушек. Только 17 процентов собак смогли выполнить это задание, причем бордер-колли продемонстрировали лучшие результаты.
Один из участников исследования смог запомнить 37 наименований игрушек.
Эксперты также обратили внимание на то, что как взрослые, так и щенки бордер-колли успешно справлялись с заданием.
Согласно ученым, результаты исследования подтверждают, что бордер-колли обладают высочайшими умственными способностями.
Один из представителей этой породы установил необычный рекорд, запомнив около тысячи существительных. К сожалению, этот питомец скончался два года назад.
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