Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших

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Кинологи назвали самую умную породу собак

1:05
Зоосфера » Собаки

Иностранные исследователи идентифицировали породу собак, обладающую наивысшим уровнем интеллекта.

Кинологи назвали самую умную породу собак
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты отмечают, что бордер-колли выделяются своим высоким интеллектом.

Интеллектуальные способности собак были оценены в процессе специальных тестов.

Животным было дано задание запомнить имена своих игрушек. Только 17 процентов собак смогли выполнить это задание, причем бордер-колли продемонстрировали лучшие результаты.

Один из участников исследования смог запомнить 37 наименований игрушек.

Эксперты также обратили внимание на то, что как взрослые, так и щенки бордер-колли успешно справлялись с заданием.

Согласно ученым, результаты исследования подтверждают, что бордер-колли обладают высочайшими умственными способностями.

Один из представителей этой породы установил необычный рекорд, запомнив около тысячи существительных. К сожалению, этот питомец скончался два года назад.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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