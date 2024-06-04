Для красивой кожи и здорового сердца: почему ещё нужно есть зелёный горошек

Горох — полезная бобовая культура, в которой много витаминов и микроэлементов.
Многие люди, которые следят за своим питанием, едят горох. Причин тому несколько.
Зелёный горошек является хорошим источником растительного белка и железа. Это может быть полезно для людей, которые не едят животный белок. Например, веганы или люди, страдающие аллергией. Бобовые также снижают уровень сахара в крови и улучшают работу кишечника. Содержащаяся клетчатка помогает облегчить запоры и предотвратить такие заболевания, как диабет 2 типа и ожирение. Кроме того, горох содержит магний, калий и витамин С.
Эти витамины полезны для здоровья сердца, красивой кожи и хорошего настроения.
Будьте осторожны, если у вас аллергия на бобовые. Из-за высокого содержания углеводов бобовые могут вызывать вздутие живота и метеоризм у некоторых людей.
Если у вас нет непереносимости гороха, это полезный продукт для здоровья сердца, кишечника и мышц.
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