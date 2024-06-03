На фестивале патриотического кино вручили спецприз за вклад в профессию Александру Голобородько

Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию"

К актёру Александру Голобородько популярность пришла довольно поздно. Но это тот случай, когда слава "настаивается" с годами как хорошее вино, и с каждый годом вкус этого напитка становится интереснее и разнообразнее.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Малая Земля"

Мы знаем немало талантливых артистов, которые в свое время громко "выстрелили" в кино, покорили зрительскую аудиторию, обнадежив яркой ролью, а затем канули в Лету… Но это не про Александра Голобородько.

Сегодня народный артист РСФСР, кавалер ордена Почёта, Александр Александрович Голобородько всё так же востребован и театре, и в кино. И это в 85 лет!

Прошлый год у артиста прошёл под знаком юбилея, но он не собирается подводить итоги и сдаваться.

Недавно Александр Александрович в Новороссийске получил знаковую награду. На церемонии закрытия российского фестиваля патриотического кино "Малая земля" ему вручили специальный приз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию". А вклад в профессию за эти годы действительно оказался внушительный.

"Я счастлив безмерно и благодарен за то, что здесь получил эту награду, — сказал на сцене народный артист, — Это мой первый фестиваль за долгие годы, и для меня город Новороссийск стал глотком свежего воздуха. Я преклоняюсь перед этим городом, перед его легендарной историей. Рад, что организаторы пригласили меня, наверное, почувствовали, что артист Голобородько захотел приехать в Новороссийск. Я желаю этому городу семь футов под килем и чистого неба над головой!"

Несмотря на то, что артист в этом городе на Чёрном море впервые, оказалось, что у него с Новороссийском давняя и прочная связь. В 2015 году на наши экраны вышел сериал "Джуна", посвящённый известной целительнице Евгении Давиташвили, в котором Александр Голобородько сыграл Леонида Ильича Брежнева, который храбро воевал в годы Великой Отечественной войны. Об этом написана книга "Малая земля". Также в городе есть памятник генеральному секретарю и растёт дерево, посаженное Брежневым.

Премьера фильма состоялась на Первом канале, и после показа интернет запестрел зрительскими откликами, в которых оценивалась игра артиста. В образе Леонида Брежнева он произвёл неожиданное впечатление. Словно это был настоящий генсек…

И, собственно, подобное перевоплощение не удивительно, так как Александр Александрович не только лично знал Леонида Ильича, в своё время неоднократно выступал перед членами правительства, но и была семейная тайна, свидетельствующая о причастности артиста к человеку, ставшему вождем большой страны.

"Дело в том, что мы с Леонидом Ильичом Брежневым родились в одном городе, — делится семейным секретом артист, — и мало того, в одном роддоме Днепродзержинска, только с разницей в несколько десятков лет. А когда-то в детстве юный Брежнев жил по соседству с семьей моего отца, и моему папе частенько приходилось во дворе с ним драться".

О детстве Александр Александрович любит вспоминать часто, как ни странно, он помнит себя с самого юного возраста, помнит войну, как семья пережила оккупацию, как во дворе застрелили любимую собаку по кличке Жук. Считает, что Великая Отечественная война объединила целое поколение, потому что остались общими и боль утраты, и воспоминания, которые не стираются с годами. Может быть, поэтому роль маршала Рокоссовского в картинах на военную тему, удалась настолько убедительно, что зрители единодушны во мнении — "Голобородько — это самый лучший Рокоссовский на экране". Маршала артисту пришлось сыграть целых четыре раза.

Но это было много позже, первоначально артиста полюбили за роли в картинах "Последняя реликвия", "Туманность Андромеды", "Инспектор уголовного розыска", "Черный капитан". А образ импозантного и величественного графа Григория Орлова в исторической картине "Царская охота" вместе с актрисой Светланой Крючковой, сыгравшей Екатерину Вторую, вызывает у зрителей полный восторг.

Всего у Александра Голобородько более девяносто ролей в кино. Но также помимо киноработ он исполнил множество ролей в театре. В Москве он начинал службу в Малом Академическом, затем был театр "Сфера", и вот уже много лет артист служит в театре им. Моссовета. На сцену, где он сыграл более 20 ролей, Александр Александрович выходит с 1985 года. В будущем 2025 году артист отпразднует сорокалетие на сцене.

В настоящее время Александр Голобородько играет в спектаклях "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Идиот", "Соло для часов с боем". Постановку "Соло для часов с боем" можно смело назвать настоящим подарком для зрителей. В этой постановке задействованы моссоветовские корифеи сцены: Евгений Стеблов, Анатолий Васильев, Леонид Фомин. Александру Голобородько досталась роль инспектора Мича, играя которую, он продемонстрировал блестящую творческую форму, несмотря на свой почтенный возраст.

Вообще словосочетание "почтенный возраст" крайне не подходит для характеристики этого артиста. Он всегда выглядит моложавым, подтянутым. А уж общаться с Александром Александровичем истинное удовольствие. Его доброжелательность, невероятное обаяние, чувство юмора, его преданная любовь к театру — всё это говорит о нём как об удивительном человеке. О потрясающе талантливом актере!