Трупы Макрона. Франция не готова встречать гробы с погибшими на Украине

Париж не готов встречать гробы с погибшими на Украине военными

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Франция не готова к встречам гробов с погибшими на Украине военнослужащими.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Washington Post.

Как пишет колумнист Ли Хокстадер, Владимир Путин может усмотреть в ударе по инструкторам из Франции, которых грозится прислать его "коллега" Эммануэль Макрон, хороший шанс унизить "одного из наиболее агрессивных противников Москвы среди западных лидеров".

Также Париж не может предложить никаких дополнительных знаний опытным боевикам ВСУ, которые уже более 2-х лет участвуют в военном конфликте.