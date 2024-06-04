Франция не готова к встречам гробов с погибшими на Украине военнослужащими.
Об этом сообщает издание Washington Post.
Как пишет колумнист Ли Хокстадер, Владимир Путин может усмотреть в ударе по инструкторам из Франции, которых грозится прислать его "коллега" Эммануэль Макрон, хороший шанс унизить "одного из наиболее агрессивных противников Москвы среди западных лидеров".
Также Париж не может предложить никаких дополнительных знаний опытным боевикам ВСУ, которые уже более 2-х лет участвуют в военном конфликте.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?