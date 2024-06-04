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Трупы Макрона. Франция не готова встречать гробы с погибшими на Украине

Париж не готов встречать гробы с погибшими на Украине военными

0:36
Мир

Франция не готова к встречам гробов с погибшими на Украине военнослужащими.

Париж не готов встречать гробы с погибшими на Украине военными
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает издание Washington Post.

Как пишет колумнист Ли Хокстадер, Владимир Путин может усмотреть в ударе по инструкторам из Франции, которых грозится прислать его "коллега" Эммануэль Макрон, хороший шанс унизить "одного из наиболее агрессивных противников Москвы среди западных лидеров".

Также Париж не может предложить никаких дополнительных знаний опытным боевикам ВСУ, которые уже более 2-х лет участвуют в военном конфликте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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