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Раскрыты древние изменения Нила: почему река изменила судьбу Египта 4000 лет назад

В окрестностях Луксора обнаружены следы древних изменений в течении Нила

1:30
Наука

Международный коллектив археологов и почвоведов провел обширное исследование в районе Луксора, выявив первые материальные доказательства того, что около четырех тысяч лет назад течение Нила претерпело резкие изменения.

В окрестностях Луксора обнаружены следы древних изменений в течении Нила
Фото: Wikipedia by Marc Ryckaert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Согласно пресс-службе британского Саутгемптоновского университета, эти изменения привели к увеличению площадей плодородных пойменных участков и постепенной стабилизации русла реки. Осаждаемый ил во время разливов повышал плодородие больших территорий, расширяя площади, пригодные для орошаемого земледелия, что способствовало дальнейшему развитию Египта.

Анализ почвы, проведенный экспертами, показал, что до развития древнеегипетской цивилизации долина Нила в районе современного Луксора выглядела совершенно иначе. В то время Нил часто менял свое течение, а его русло было глубже и уже, чем в последующие периоды.

Около четырех тысяч лет назад ситуация резко изменилась: река начала переносить заметно меньше воды, чем ранее, что привело к появлению нескольких отдельных рукавов и расширению поймы.

В результате долина стала более плодородной, что способствовало расцвету Древнего Египта в период между Древним и Новым Царством. В последующие две тысячи лет большинство рукавов Нила исчезли, а русло стабилизировалось, что также оказало влияние на судьбу древнеегипетской цивилизации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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