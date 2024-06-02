Как использовать скошенную траву из газонокосилки

Вот как утилизировать скошенную траву

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Регулярный покос газона - необходимая процедура для поддержания декоративного вида лужайки. Однако многие дачники сталкиваются с проблемой утилизации большого количества срезанной травы. Что можно сделать с этим растительным «мусором»?

Фото: commons.wikimedia.org by AS-Motor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Компост из скошенной травы

Одним из лучших вариантов утилизации скошенной травы является ее компостирование. Травяные обрезки отлично подходят для пополнения компостной кучи - они обеспечивают ей азот, необходимый для разложения органики.

Для этого скошенные травяные остатки следует периодически добавлять в компостный ящик, чередуя с другими компонентами (опавшие листья, ботва, пищевые отходы). Таким образом можно получить отличное удобрение для почвы.

Мульчирование приствольных кругов

Ещё один популярный способ утилизации срезанной травы - ее использование в качестве мульчи. Скошенную траву можно раскладывать тонким слоем вокруг стволов деревьев, кустарников, в междурядьях грядок.

Такая мульча будет препятствовать росту сорняков, сохранять влагу в почве и постепенно перегнивая, обогащать ее питательными веществами.

Подкормка для комнатных растений

Если вы держите дома комнатные растения, срезанную траву можно использовать для их подкормки. Для этого следует залить травяные остатки водой и настоять в течение 7-10 дней.

Полученный настой содержит полезные для растений вещества - азот, фосфор, калий и микроэлементы. Такой "зеленый чай" можно периодически использовать для полива цветов, удобряя их.

Корм для животных

Ещё одно применение скошенной травы - в качестве дополнительного корма для домашних животных, таких как кролики, козы, овцы, коровы. Если травяные остатки не были обработаны химикатами, их вполне можно задействовать в рационе этих животных.

Кормление травой улучшает пищеварение, восполняет нехватку минералов и витаминов в организме животных.

Как видите, использование травяных обрезков от газонокосилки - это не проблема, а возможность получить ценное органическое удобрение для сада и корм для животных. Не выбрасывайте, а используйте с пользой!