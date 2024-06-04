The Economist: Британская горнодобывающая компания откажется от 85% акций алмазного монополизма De Beers в Африке

Британская компания готовит к продаже алмазное подразделение De Beers в Африке

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская горнодобывающая Anglo American в мае объявила о радикальной реструктуризации своего бизнеса. Помимо продажи своих угольных, никелевых и платиновых месторождений, компания откажется от 85% акций De Beers (остальные принадлежат Ботсване).

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Выручка De Beers в прошлом году упала на треть. Компания винит в случившемся слабый потребительский спрос в Америке и Китае. А искусственные алмазы, которые поставляются из Китая и Индии, заполонили рынок. Ведь камни, выращенные в лабораторных условиях с использованием горячего газообразного процесса почти идентичны тем, которые De Beers добывает из земли, но стоят примерно в пять раз дешевле. В Америке почти половина обручальных колец с бриллиантами, проданных в этом году, содержат камень, выращенный в лабораторных условиях.

И китайцы, и индийцы будут конкурировать за производство потенциально неограниченных запасов выращенных в лабораторных условиях алмазов.

Выкуп акций De Beers правительством Ботсваны выглядит маловероятным. А тот, кто соберется выкупить все же фирму, должен быть способен на чудеса маркетинга. Об этом пишет издание The Economist.