The Economist: Британская горнодобывающая компания откажется от 85% акций алмазного монополизма De Beers в Африке

Британская горнодобывающая Anglo American в мае объявила о радикальной реструктуризации своего бизнеса. Помимо продажи своих угольных, никелевых и платиновых месторождений, компания откажется от 85% акций De Beers (остальные принадлежат Ботсване).
Выручка De Beers в прошлом году упала на треть. Компания винит в случившемся слабый потребительский спрос в Америке и Китае. А искусственные алмазы, которые поставляются из Китая и Индии, заполонили рынок. Ведь камни, выращенные в лабораторных условиях с использованием горячего газообразного процесса почти идентичны тем, которые De Beers добывает из земли, но стоят примерно в пять раз дешевле. В Америке почти половина обручальных колец с бриллиантами, проданных в этом году, содержат камень, выращенный в лабораторных условиях.
И китайцы, и индийцы будут конкурировать за производство потенциально неограниченных запасов выращенных в лабораторных условиях алмазов.
Выкуп акций De Beers правительством Ботсваны выглядит маловероятным. А тот, кто соберется выкупить все же фирму, должен быть способен на чудеса маркетинга. Об этом пишет издание The Economist.
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