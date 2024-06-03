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Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему

Почему желтеют листья огурцов?

1:13
Садоводство » Вредители и болезни

Огурцы в июне активно растут и развиваются, но именно сейчас можно заметить, что их листья начинают желтеть. Вот как можно решить проблему.

Почему желтеют листья огурцов?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Пожелтение листьев может быть вызвано недостатком азота, магния или калия. В зависимости от дефицита определённых веществ характер пожелтения будет разным. По листьям можно определить, чего не хватает, и провести соответствующую подкормку.

Огурцы подвержены таким заболеваниям (переноспорозу и антракнозу), которые также могут вызывать пожелтение листьев. В случае болезни растения необходимо лечить.

Желтение листьев может быть вызвано солнечным ожогом. В жаркую погоду солнечные лучи могут повредить листья, нарушая процесс фотосинтеза. Чтобы избежать этого, огурцы следует притенять от солнца.

Пожелтение листьев может быть вызвано недостатком азота, магния или калия. По листьям можно определить, чего не хватает, и провести соответствующую подкормку.

Соблюдая эти рекомендации, можно вырастить здоровые растения с большим урожаем.

Желтеют листья ОГУРЦОВ! Срочно принимайте меры, чтобы не лишиться урожая! ПОДКОРМКА огурцов.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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