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Почему некоторые кошки игнорируют своих владельцев: эксперты нашли простое объяснение

Стало известно, почему кошки игнорируют своих хозяев

1:16
Зоосфера » Кошки

Кошки — существа загадочные и уникальные, поэтому наладить с ними контакт бывает непросто.

Стало известно, почему кошки игнорируют своих хозяев
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

С собаками владельцам значительно проще: они открыто выражают свои эмоции. Часто владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы, казалось бы, не замечают их присутствия.

Однако эксперты считают, что такое поведение вполне нормально для этих удивительных животных.

Почему кошки могут игнорировать человека? Дело в том, что кошки менее социальны, чем собаки. Если собака изначально воспринимает себя частью семьи (стаи), то кошки предпочитают быть более независимыми. Они стремятся создать свое личное пространство, где их никто не потревожит.

Также стоит учитывать, что некоторые породы кошек по своей природе не слишком ласковы. Да, они любят своего хозяина, но не будут активно демонстрировать это.

Кроме того, каждая кошка имеет свою индивидуальность.

Одни любят проводить время на руках у хозяина, другие предпочитают отдыхать в одиночестве.

В любом случае, не стоит навязывать свои ласки. Постепенно завоевывайте доверие своего питомца, чтобы не беспокоить его чрезмерной нежностью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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