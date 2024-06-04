Собчак раскрыла тайну своей внешности: пластическая операция на глазах

Ксения Собчак призналась в пластической операции на глаза

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в разговоре с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" призналась, что десять лет назад ей была проведена пластическая операция на глаза.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак уточнила, что ей удаляли грыжи на нижнем веке, убрав "чуть-чуть" жира. Хирург отметил, что до операции глаза Собчак были больше, и объяснил, что с удалением жира со временем глаза становятся меньше.

В декабре 2023 года Собчак также опровергла слухи о пластике ягодиц и груди, заявив, что не против корректировки тела, но пока не планировала обращаться к хирургу.