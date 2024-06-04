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Собчак раскрыла тайну своей внешности: пластическая операция на глазах

Ксения Собчак призналась в пластической операции на глаза

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в разговоре с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" призналась, что десять лет назад ей была проведена пластическая операция на глаза.

Ксения Собчак призналась в пластической операции на глаза
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак уточнила, что ей удаляли грыжи на нижнем веке, убрав "чуть-чуть" жира. Хирург отметил, что до операции глаза Собчак были больше, и объяснил, что с удалением жира со временем глаза становятся меньше.

В декабре 2023 года Собчак также опровергла слухи о пластике ягодиц и груди, заявив, что не против корректировки тела, но пока не планировала обращаться к хирургу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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