Собчак раскрыла тайну своей внешности: пластическая операция на глазах

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в разговоре с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" призналась, что десять лет назад ей была проведена пластическая операция на глаза.
Собчак уточнила, что ей удаляли грыжи на нижнем веке, убрав "чуть-чуть" жира. Хирург отметил, что до операции глаза Собчак были больше, и объяснил, что с удалением жира со временем глаза становятся меньше.
В декабре 2023 года Собчак также опровергла слухи о пластике ягодиц и груди, заявив, что не против корректировки тела, но пока не планировала обращаться к хирургу.
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