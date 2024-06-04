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Не вздумайте покупать жильё, если его продают по доверенности: могут обмануть

Остерегайтесь сделок с недвижимостью по доверенности, призвал "Объясняем.РФ"

1:26
Недвижимость

Остерегайтесь сделок с недвижимостью по доверенности, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеграм-канал портала "Объясняем.РФ".

Остерегайтесь сделок с недвижимостью по доверенности, призвал "Объясняем.РФ"
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Зачастую такое жильё может продаваться гораздо дешевле, но покупать его крайне рискованно — можно остаться и без квадратных метров, и без денег.

Канал привёл примеры мошеннических схем. Обманщиком может оказаться полный тёзка реального владельца, доверенность могут выправить, украв персональные данные собственника или воспользовавшись его беспомощным состоянием. Во всех этих случаях покупатель, заплатив деньги, квартиру не получит.

"Вернуть средства сложно: настоящему владельцу недвижимости они не достались, а подставной уже исчез", — предупреждает портал.

"Случается, что мошенники проводят несколько сделок по продаже одной и той же недвижимости, а потом забирают деньги и исчезают", — добавляется в сообщении.

Продавцам тоже следует проявлять бдительность и при оформлении генеральной доверенности, например, оставлять право получения оплаты за собой, а лучше ограничиться обычной доверенностью с чётким указанием полномочий представителя.

Безопаснее всего обойтись вообще без волокиты с доверенностью, но если никак — покупателю следует добиться личного знакомства с продавцом и выяснить у него, почему он не продаёт свои квадратные метры самостоятельно.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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