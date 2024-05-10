Китайские туристы на Кубе: рост интереса и возобновление рейсов Air China

Китайские туристы массово устремились на Кубу

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайские туристы теперь могут путешествовать на Кубу без визы, что делает их прямыми конкурентами россиянам в этом направлении. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на кубинские информационные ресурсы.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно предоставленным данным, интерес к Кубе в Китае значительно возрос после объявления о визовой либерализации. В первые 30 минут после заявления правительства о безвизовом режиме, запросы в интернете на тему "отели на Кубе" и "авиабилеты на Кубу" увеличились более чем на 40%. Ctrip подчеркивает, что наибольший интерес проявили жители Пекина и Шанхая. Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между Китаем и Гаваной, Air China планирует возобновить полеты по маршруту Пекин-Гавана через Мадрид 17 мая.

Источники в СМИ также отмечают, что Куба ранее не пользовалась большой популярностью среди китайских путешественников из-за большого расстояния и высоких расходов на поездку. Однако, по словам Цинь Цзина, генерального директора по связям с общественностью Ctrip Group, Куба, наряду с Мексикой и Бразилией, обладает уникальными культурными и природными особенностями, которые привлекают китайских туристов.