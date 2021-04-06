Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Приседания всегда были самыми популярными и доступными, входящими практически в любой набор комплекс, упражнениями. В последнее время появились сообщения, что они могут и навредить здоровью. В чём дело? Так ли это опасно на самом деле? Почему и что делать? И нужно ли их делать? И как можно их делать? Когда всё-таки приседания — большое благо, а когда — несомненный вред.

Проблемные колени, суставы. Как же стать и быть здоровым? Сколько можно делать приседаний и в каком возрасте? Можно ли заменить приседания на нечто менее опасное (например, велосипед, тренажер, плавание), но получить долгожданный эффект? Как правильно приседать, чтобы здоровью была польза, а не вред. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

— Игорь Дмитриевич, наверное, практически каждому человеку назначали приседания, их рекомендовали для любых возрастов и состояний здоровья. Мы приседали в детских садах и пионерских лагерях, в армии и учебных заведениях. Люди всегда были твердо уверены, что приседать — это хорошо и полезно. Теперь же вдруг со всех сторон посыпались разоблачения и предостережения. Оказывается — обычными приседаниями можно просто разрушить свой организм! Сейчас, конечно, можно найти очень разную противоречивую информацию, потому что в интернете можно найти все.

Как специалист, расскажите нам правду об этом. Насколько приседания могут быть действительно опасны и разрушительны для наших коленей, спины поясницы, осанки? И если их делать все-таки можно и нужно, то — как?

— Согласен, что прежде, чем дать задание человеку приседать, все-таки обязательно нужно объяснить, как это правильно делать. Очень важно соблюдать правила, по которым нужно делать это упражнение.

Во-первых, базовая стойка — ноги должны быть на ширине плеч.

Если человек будет приседать со сдвинутыми ногами, то просто потеряет равновесие и таким образом будет нарушаться геометрия. Такое может быть со стороны таза со стороны коленного сустава и со стороны голеностопного сустава.

Носки должны быть немножко направлены вовнутрь, то есть — пятки на уровне плеч, а носки должны быть немножко направлены вовнутрь, это дает устойчивость. Поскольку мы даем упражнение, человек должен находиться в устойчивом положении.

Второй момент, обязательно таз должен уходить назад, он ни в коем случае не должен выходить вперед.

И во время выполнения этого упражнения — приседание с весом или без веса — это неважно, всегда нужно следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола.

Это — основные моменты, которые помогают нам избежать травмирования.

Если мы, допустим, сомкнули ноги, приседаем с сомкнутыми стопами, то нарушается равновесие. И если мы отрываем пятки в момент приседания, таким образом человек опять теряет равновесие и может получить травму.

— Есть ли какие-то ограничения по возрасту и по каким-то заболеваниям? Когда человеку нельзя давать эту нагрузку, заниматься такими упражнениями?

— Это — вполне нормальное и естественное упражнение для человека в любом возрасте. По возрасту ограничений никаких нет, только бы человек мог нормально стоять, бегать, передвигаться.

Приседания. Боль в колене

Когда совсем нельзя

Ограничения по заболеваниям имеются. Существуют различные заболевания суставов, они делятся на острые и на хронические.

Соответственно, в остром периоде, когда есть острая боль, острое воспаление, ни в коем случае упражнения делать нельзя. Тогда мы не просто ограничиваем все физические нагрузки, а абсолютно их исключаем. Это касается и приседаний.

Лечение с нагрузкой

А если заболевание суставов — хроническое, например, остеохондроз или артроз, который находится вне обострения, то есть — в стадии ремиссии, такие упражнения делать можно и нужно. Это — самое главное.

Все способы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и суставов подразумевают дозированную физическую нагрузку, то есть — лечебную физкультуру под руководством специалиста, который имеет специальную подготовку.

Он подбирает комплекс упражнений, которые являются лечебным фактором для наших суставов.

Движение — жизнь

Ведь, если человек не двигается или двигается совсем мало, то нарушается кровообращение всего организма, в том числе его отдельных суставов. Естественно, это приводит к ухудшению здоровья и постепенно может привести к разрушению суставов.

Если человек двигается равномерно, занимается спортом, или регулярно дает организму другие физические нагрузки, то суставы у таких людей служат достаточно долго, до самой старости эти люди не испытывают особо никаких проблем.