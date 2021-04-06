Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Здоровье » Красота » Фитнесс

Приседания всегда были самыми популярными и доступными, входящими практически в любой набор комплекс, упражнениями. В последнее время появились сообщения, что они могут и навредить здоровью. В чём дело? Так ли это опасно на самом деле? Почему и что делать? И нужно ли их делать? И как можно их делать? Когда всё-таки приседания — большое благо, а когда — несомненный вред.

Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как

Проблемные колени, суставы. Как же стать и быть здоровым? Сколько можно делать приседаний и в каком возрасте? Можно ли заменить приседания на нечто менее опасное (например, велосипед, тренажер, плавание), но получить долгожданный эффект? Как правильно приседать, чтобы здоровью была польза, а не вред. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

— Игорь Дмитриевич, наверное, практически каждому человеку назначали приседания, их рекомендовали для любых возрастов и состояний здоровья. Мы приседали в детских садах и пионерских лагерях, в армии и учебных заведениях. Люди всегда были твердо уверены, что приседать — это хорошо и полезно. Теперь же вдруг со всех сторон посыпались разоблачения и предостережения. Оказывается — обычными приседаниями можно просто разрушить свой организм! Сейчас, конечно, можно найти очень разную противоречивую информацию, потому что в интернете можно найти все.

Как специалист, расскажите нам правду об этом. Насколько приседания могут быть действительно опасны и разрушительны для наших коленей, спины поясницы, осанки? И если их делать все-таки можно и нужно, то — как?

— Согласен, что прежде, чем дать задание человеку приседать, все-таки обязательно нужно объяснить, как это правильно делать. Очень важно соблюдать правила, по которым нужно делать это упражнение.

  • Во-первых, базовая стойка — ноги должны быть на ширине плеч.

Если человек будет приседать со сдвинутыми ногами, то просто потеряет равновесие и таким образом будет нарушаться геометрия. Такое может быть со стороны таза со стороны коленного сустава и со стороны голеностопного сустава.

Носки должны быть немножко направлены вовнутрь, то есть — пятки на уровне плеч, а носки должны быть немножко направлены вовнутрь, это дает устойчивость. Поскольку мы даем упражнение, человек должен находиться в устойчивом положении.

  • Второй момент, обязательно таз должен уходить назад, он ни в коем случае не должен выходить вперед.

И во время выполнения этого упражнения — приседание с весом или без веса — это неважно, всегда нужно следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола.

Это — основные моменты, которые помогают нам избежать травмирования.

Если мы, допустим, сомкнули ноги, приседаем с сомкнутыми стопами, то нарушается равновесие. И если мы отрываем пятки в момент приседания, таким образом человек опять теряет равновесие и может получить травму.

— Есть ли какие-то ограничения по возрасту и по каким-то заболеваниям? Когда человеку нельзя давать эту нагрузку, заниматься такими упражнениями?

— Это — вполне нормальное и естественное упражнение для человека в любом возрасте. По возрасту ограничений никаких нет, только бы человек мог нормально стоять, бегать, передвигаться.

Приседания. Боль в колене
Приседания. Боль в колене

Когда совсем нельзя

Ограничения по заболеваниям имеются. Существуют различные заболевания суставов, они делятся на острые и на хронические.

Соответственно, в остром периоде, когда есть острая боль, острое воспаление, ни в коем случае упражнения делать нельзя. Тогда мы не просто ограничиваем все физические нагрузки, а абсолютно их исключаем. Это касается и приседаний.

Лечение с нагрузкой

А если заболевание суставов — хроническое, например, остеохондроз или артроз, который находится вне обострения, то есть — в стадии ремиссии, такие упражнения делать можно и нужно. Это — самое главное.

Все способы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и суставов подразумевают дозированную физическую нагрузку, то есть — лечебную физкультуру под руководством специалиста, который имеет специальную подготовку.

Он подбирает комплекс упражнений, которые являются лечебным фактором для наших суставов.

Движение — жизнь

Ведь, если человек не двигается или двигается совсем мало, то нарушается кровообращение всего организма, в том числе его отдельных суставов. Естественно, это приводит к ухудшению здоровья и постепенно может привести к разрушению суставов.

Если человек двигается равномерно, занимается спортом, или регулярно дает организму другие физические нагрузки, то суставы у таких людей служат достаточно долго, до самой старости эти люди не испытывают особо никаких проблем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Евгения Румянцева
Темы суставы здоровье игорь орлов физические упражнения
Новости
Особо наглые требования: Косачёв о заявлении Госдепа США
Психолог раскрыла влияние письма от руки на память ребёнка
Чем опасно досрочное погашение кредита
За 25 лет Барьерный риф в Австралии потерял половину кораллов
В "Тоттенхэме" объяснили, как привлечь инвестиции в российский футбол
Госдума одобрила онлайн-получение налоговых вычетов
Языковые навыки малышей развиты лучше, чем считалось ранее
Лукашенко: Польша прячет беглых предателей и героизирует преступников
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
Последние материалы
Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате
Экономист сомневается в возможности отказаться от доллара
"Авангард" выступил с заявлением по ситуации с Емелиным
Эксперт назвал отличие вакцины AstraZeneca от "Спутника V"
Кремль не заметил "кризисных явлений" в экономике
Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться
Почему жители России не против ограничений в интернете
Приседать или не приседать? Вопрос: когда и как
"Зенит" попал в число самых результативных команд Европы
Зеленский описал "единственный путь к окончанию войны в Донбассе"
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Василий Амирджанов Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность Василий Амирджанов Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Происшествия
32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников