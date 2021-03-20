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Автор Игорь Буккер

Как не пропустить начало развития сердечно-сосудистых заболеваний?

Здоровье

Сердечные заболевания даже сейчас, в период пандемии, остаются самыми опасными для человечества.

По статистике, сердечно-сосудистые болезни — бич "богатых" стран, потому что в развивающихся превалируют инфекционные.

Кто входит в группу риска? Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой был директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

— По статистике, мужской пол — это фактор риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно же, среди мужчин заболеваемость и смертность выше.

— Возраст тут играет роль?

— Да, возраст тоже, конечно, играет свою роль. Это тоже фактор риска.

Связано это в первую очередь с тем, что атеросклероз, пресловутые бляшки, есть у большинства населения с малого возраста. Они начинают образовываться в сосудах, к 45-50 годам уже у большинства людей эти бляшки начинают себя проявлять.

Может возникнуть ишемическая болезнь сердца, её главное и самое грозное появление — инфаркт миокарда.

— Несколько лет назад был случай: молодой парень, 19-летний, хоккеем занимался, и сердце отказало. Это всё-таки врожденное заболевание сердечное или перегрузки?

— Там была так называемая кардиомиопатия наследственная, которая усложнилась, конечно, нагрузками.

Хотел бы отдельно упомянуть взаимосвязь с коронавирусной инфекцией, важно понимать, что разделить сейчас коронавирусную инфекцию от сердечно-сосудистых заболеваний крайне сложно.

  • Коронавирусная инфекция не бесследно для многих проходит, то есть отражается на сердечной функции, поражает непосредственно миокард — саму ткань сердца, и может развиться миокардит — воспаление самой мышцы.

Но если у человека были такие заболевания, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, то коронавирусная инфекция может осложнить их течение, ведь на фоне коронавирусной инфекции свертываемость крови увеличивается, то есть идет процесс тромбообразования.

И если была предрасположенность к образованию тромба, например, на фоне бляшки какой-либо атеросклеротической, то это является очень серьезным фактором риска для больных с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому за этим очень-очень следят в больницах, когда попадают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, с коронавирусной инфекцией.

— Как можно понять, что количество бляшек вот-вот станет критическим?

— Самый главный признак — это снижение переносимости физических нагрузок, то есть человек, допустим, поднимался на пятый этаж свободно, без проблем, а потом ему стало сложно это делать. Это уже звоночек.

Еще нехватка воздуха, одышка, потенциально какое-то неприятное ощущение за грудиной, возможно, боли, отдающие в руку, в спину, в шею, в зубы, в живот, всё это тоже может быть признаком так называемой стенокардии.

Тогда необходимо обратиться к врачу, чтобы он оценивал симптомы и определялся, нужно ли дальнейшую диагностику проводить.

В большинстве случаев это заканчивается стресс-тестом — это либо дорожка, либо с помощью ультразвука делается тест под нагрузкой и определяется, что дальше делать с пациентом.

Если подозрение подтверждается, то тогда врач решает, что делать с сосудами, нужно или не нужно оперировать.

В современных условиях это либо стентирование (вставляют специальную пружинку в сосуд, которая изнутри увеличивает просвет, она как бы выдавливает бляшку наружу, и просвет восстанавливается), либо так называемое шунтирование — это операция, при которой на сосуд накладывают обходной путь, то есть обходится то место сужения, которое в сосуде есть.

— А покалывание или онемение в пальцах — это связано с сосудами?

— Бывает, но редко. Такие признаки могут говорить о разных патологиях, в первую очередь неврологического характера, когда, допустим, защемляется нерв в позвоночнике. Но иногда бывает такое ощущение и при ишемических болях.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы атеросклероз филипп копылов сердечно-сосудистые заболевания
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