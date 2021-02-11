Удар по старению нанесен? Что скажут гены

Во время эксперимента с мышами китайские ученые доказали, что деактивация одного из генов позволяет замедлять старение. В результате 81% генно-модифицированных мышей жил на 130 недель дольше, и только 27% обычных мышей смогли прожить так долго. Ближе ли мы стали к решению проблемы старения человека? "Правде.Ру" объясняет научный сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман.

Игорь Буккер: Что вы как специалист можете рассказать о старении?

— Это тот случай, когда у мифов есть основа, но действительность слегка приукрашивается. Эксперименты с модификациями живых организмов давние, им как минимум лет 30. И были результаты, что определенный ген выключается, и организм живет дольше. Но получены они были не на человеке, а максимум на мышах.

За такое продолжение жизни приходится расплачиваться. Например, при откладывании размножения виды теряют эту возможность, к тому же все эти организмы отбором не заточены на долгожительство, в отличие от человека.

— А каков средний возраст человека, от которого мы не должны отходить?

— Почти все, включая долгожителей, перенесли много стрессов. В умеренном количестве стресс может быть полезен, заставляя некоторых прожить подольше.

Неясно, как долго может прожить "средний" человек, не впадая при этом в старческие расстройства. Речь все же идет о продлении жизни и активной старости, а не бессмертии. Традиционное воздействие на мышей вообще не связано с мутациями. Знаете, какой простейший способ?

— Нет.

— Их надо недокармливать. Кто-то даже сказал: "Разве можно называть жизнью жалкое полуголодное существование?" И сводится не только к этому: они хуже переносят температурные перепады и гораздо менее активны.

— Верблюд может долго обходиться без еды и пищи, но к долгожителям не относится…

— Для него это естественно, он заранее под это "заточен". А мух дрозофил можно отсаживать от самок и не давать за ними ухаживать. Тогда их жизнь продлевается втрое. Но толку от такой жизни, без потомства, для них немного. В целом все эти организмы очень непохожи на человека, а хочется сделать что-то, что бы отодвигало начало разных болезней старости.

Не вредя живому человеку

— При этом еще и меняется характер человека в 70-80 лет. Он как-то влияет?

— В работе затронута только физиология, не считая синдромов типа болезни Альцгеймера. Но вообще в 55 лет у человека пик пессимизма, который проходит. Большинство людей к старости смотрят на жизнь оптимистично, невзирая на болезни и проблемы. Сейчас от них не требуют в 80 лет продолжать копать канавы, а какими-то интересными содержательными вещами они могут заниматься.

Начало эксперимента лежит в изучении клеток людей с преждевременным старением — прогерией. Прогерия взрослых начинает отмечаться во время полового созревания и сильно раскручивается на втором десятке. Ускоренное старение бывает при синдроме Дауна — раньше, чем положено по возрасту, развиваются диабет, заболевания сосудов, возникает выпадение волос и прочее.

В обоих случаях мы не знаем полностью всей цепочки, ведущей к этому. Вот китайцы нашли один из ключевых белков, который где-то есть в этой цепочке. Он влияет не за счет деактивации, а за счет повышенной активности. Мы это уже делаем у стареющей мыши, возможно, это все не так страшно. Китайцы элегантно обходят проблему, невозможно прямо экспериментировать на человеке. Они взяли культуры клеток, полученные от людей с прогерией, стволовых соединительной ткани. Именно по ним ударяет старение. Если в разных опытах внести много нарушений в клетках, то после каких-то манипуляций старение только ускорится, а после других — замедляется.

И вот в этих культурах идентифицировали ген, при нарушении которого старение замедлилось. Результат довольно странный, потому что это ген одного из белков, связанных с активацией каких-то генов в ДНК. Получается, что активироваться они больше не могут.

После этого необходимо было подтвердить открытие на живом организме. Человек для этого уже не подходит. Так что взяли старых мышей. Смотрели преимущественно в печени. Видимо, потому что довольно легко ее извлечь, посмотреть. И там действительно существенно увеличилась продолжительность жизни, замедлилось старение, и в печени тоже было существенно меньше признаков старения, нарушений.

— Еще несколько лет назад ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов после проведения опыта на мышах решил поставить опыт на себе, как настоящие русские ученые, которые так поступали еще до революции.

— Человек имеет на такое полное право, но вряд ли результаты по этическим соображениям опубликуют в научных журналах. Думаю, что начнутся эксперименты на людях с прогерией, которым терять особо ничего, у них продолжительность жизни средняя до 13 лет. Это штучные индивиды, их очень мало, но на них какие-то результаты могут быть получены.

Что нужно помнить

— Это все только на стезе генетики. А могут ли помочь другие науки?

— Даже не знаю. В принципе скорость старения может зависеть от состава пищи, не только от ее количества. Еще одна из существенных проблем — ослабление памяти в пожилом возрасте. Тут могут помочь как "электронные подпорки", так и изменение образа жизни и социальная работа.

Если человек ведет активную жизнь, даже будучи телесно немощным, продолжает решать кроссворды и читать детективы, а лучше бы заниматься делами, в которых является специалистом, он даже физически стареет существенно дольше. Пусть там изменения в сосудах — наш мозг обладает очень высокими компенсаторными способностями. Также — общение с близкими. Почему трагично в Европе восприняли СOVID-19 в домах престарелых? Там привыкли к тому, что к ним регулярно приходят члены семьи. Они отдаются туда не как в камеру хранения, а чтобы был какой-то присмотр врачебный. Пожилым очень важно социальное общение, уважение.