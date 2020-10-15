Вирусолог прокомментировала возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией

Границы России можно открывать, но решать для себя вопрос поездки в другую страну должен каждый человек самостоятельно, считает вирусолог Лариса Руденко. Речь ученого ШОКИРОВАЛА! Насколько эффективен был карантин?

Власти открыли еще три страны для россиян

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, вдобавок к открытым направлениям в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

А в это время на пике второй волны коронавируса Европа закрывается, а Китай и не думал открываться.

Председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

Приглашая на видеоконференции к сотрудничеству между различными научными школами, Медведев заметил, что "закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается".

Нелогичное решение

Отметим, что 28 марта Китай закрыл границы для всех иностранных граждан из-за пандемии Covid-19. Спустя полгода, с 28 сентября в Китай могут въехать только обладатели действующих виз для работы, воссоединения с семьей или "по делам личного характера".

Европа тоже сделала вывод о том, что второй волне поспособствовал туристический сезон и открытие границ. Сейчас в срочном порядке Старый свет закрывается и даже внутри стран регламентируется передвижение, например в Великобритании Уэльс объявил о пропускном режиме въезда. А центральные власти этой страны внесли Турцию в так называемый "карантинный список", то есть куда британцам ездить запрещен. Возвращающиеся из Турции туристы после 4 октября будут вынуждены самоизолироваться, поскольку там выросло число заразившихся.

По сообщениям прессы, российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из этой же страны. По ТВ России идут репортажи о том, как в аэропортах и вокзалах легко подхватить коронавирус. Казалось бы всё идет к ужесточению режима выезда за границу, но правительство, при нагнетании ковидной истерии внутри страны, принимает противоположное решение.

"Русский пофигизм опасен везде"

Как сказала "Правде.Ру" начальник отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко, каждый человек должен принять свое решение: лететь или не лететь, потому что" везде опасно, и дома тоже сидеть опасно".

"Куда бы не открыли границу — везде опасно. И у нас опасно. Перемещаться опасно и оставаться опасно, поэтому надо быть осторожными везде", — сказала Лариса Руденко.

Она подчеркнула, что стала очевидцем того, как в самолете внутреннего рейса 70% пассажиров сидели без масок, а в перчатках, "может быть, один человек был". Так же в аэропортах — россияне ходят без масок.

"У нас пофигизм, говоря на русском языке. Если бы люди соблюдали правила, может быть, было не опасно летать в страны, где сейчас низкая заболеваемость. У нас это нереально. Люди агрессивные. Когда им сделаешь замечание, просишь не садиться без маски рядом, они говорят: "Вы нормальная?" Вот ответ. Поэтому о чем мы можем говорить", — отметила вирусолог.

Эксперт уверена, что при соблюдении масочного режима, эпидемию можно было бы быстро купировать, как это было сделано в Китае, где люди дисциплинированы.

"Эта коронавирусная инфекция не сегодня закончится. Это еще жить и жить с последствиями этой пандемии. Поэтому надо думать. Если человека не коснулось, он считает, что все нормально. А когда коснется, будет поздно", — предупредила Лариса Руденко.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа разрешили полёты в Швейцарию. Авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой возобновится с 1 ноября.

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