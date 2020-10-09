Из-за действий граждан регионам грозит "ковидный" локдаун

Из-за несознательности граждан регионы РФ могут уйти в частичный локдаун.

Из-за формального подхода граждан и бизнеса к соблюдению противоэпидемических требований, ограничительные меры в ряде регионов РФ могут быть значительно усилены — источники в медицинском сообществе. Такую информацию сообщает телеграм-проект "Выборный".

В частности, несмотря на введенный масочный режим, рекомендации по самоизоляции лиц 65+ лет и удаленной работе минимум 30% граждан, запреты на проведение массовых мероприятий, их исполняют не более 20% граждан.

"Ситуация очень серьезная, очень тяжелая. Меры будем вводить жесткие",- предупреждают главы ряда регионов, в том числе курортных.

Также в некоторых регионах руководство городов призвало власти закрыть бары, рестораны и ночные клубы.

В других регионах уже запрещено праздновать в ресторанах свадьбы, корпоративы и банкеты, запрещена работа ночных клубов, развлекательных центров и детских игровых комнат.

В столице временно отключены социальные карты групп риска для ограничения поездок в общественном транспорте.

Вирусологи также предполагают, что в случае несоблюдения мер безопасности может быть введен режим частичного локдауна:

с запретом на перемещения (авиа, ж/д, авто) между регионами,

закрытием общепита, ТЦ,

полной "удаленкой и дистанционкой",

также частичной самоизоляцией групп риска.

По данным информагентств, новые ограничительные меры могут быть приняты уже на следующей неделе — нынешних ограничений пока достаточно, хотя "ситуация неоднозначная" и все будет зависеть от сознательности граждан.

Всплеск пандемии в мире не оставляет выбора — несколько стран ушли в полный (!) локдаун. Запретительные меры ввели почти 30 городов Европы и Азии, в их числе семь столиц, а также 11 штатов США.

"Люди сами решают, потерпеть неудобства в масках, которые не дадут заразить окружающих, соблюдать соцдистанцию, группам риска — посидеть дома, всем — ограничить себя в тусовках — или получить закрытие всего… сферы общепита и услуг, отелей и прочие "радости" ограничений" — пишут в соцмедиа со ссылкой на источники во власти.