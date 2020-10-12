Алексей Аграновский: "Маски эффективны, если их носят все"

Власти Подмосковья считают, что на данный момент главная задача заключается в том, чтобы не допустить введение карантина в регионе.

Для того чтобы не пришлось полностью останавливать работу предприятий, нужно убедить граждан соблюдать масочный режим, сообщил в интервью "Радио 1" заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Но данная мера эффективна только в том случае, если его маски носят все.

"Маски, конечно, эффективны, если их носят все. Если половина людей их не носит, то действенность этого средства очень сильно падает. Некоторые люди весьма серьёзно к этому относятся — они насторожены. А есть люди, которые плевать хотели на эти меры. Они словно бравируют тем, что не носят маски. Это абсолютно неправильно. Меры в отношении таких людей должны применяться. Но надо быть очень осторожными с этим административным запалом. Надо стремится убедить, и такие попытки видны. Но, если не получается, какие-то административные меры могут применяться", — считает специалист.

Также Аграновский перечислил места, в которых высок риск заражения коронавирусом.