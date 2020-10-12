Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире

Вторая волна коронавируса, кажется, стала свершившимся фактом. Государства вновь вводят ограничительные меры, масочный режим стал строже, да и постепенный или тотальный перевод на самоизоляцию также имеет место быть.

Вводятся и разного рода штрафные и административные меры за нарушение карантина по всему миру. И в России, пока всё достаточно мягко по сравнению с некоторыми иными государствами.

К примеру, в Британии речь сейчас идет о том, чтобы вводить на ближайшие полгода общенациональный карантин. С закрытием всего и вся.

Штрафы, и весьма существенные, ввели в стране уже в конце сентября: «за первое нарушение самоизоляции жителей страны ждет штраф в одну тысячу фунтов стерлингов (1,3 тысячи долларов) При повторном нарушении карантина сумма штрафа возрастет в 10 раз и будет равняться 10 тысячам фунтов стерлингов (13 тысяч долларов)».

К слову, возвращается и закрытие границ между государствами со штрафными санкциями. Так, Швейцария начинает ограничивать въезд на свою территорию граждан других государств. В частности, России.

«Швейцария повторно включила Россию в список стран с высоким риском заражения. С 12 октября россиянам снова придется проходить 10-дневный карантин». Но искать здесь какую-то специальную «русофобию» не стоит. В швейцарском списке «неблагоприятных стран» сейчас значится 61 государство.

Постепенно закрываются общественные места во Франции. Ограничениям на посещение подвергается всё, от ресторанов до бассейнов, от студенческих аудиторий до клубов и вечеринок.

Париж уже объявлен властями Франции «зоной максимальной эпидемиологической опасности».

Сведений об увеличении штрафов за нарушение карантинных мер, а в конце марта они составляли во Франции 200 и 450 евро, пока нет. Но, кажется, со второй волной санкционные меры в отношении нарушителей будут усиливаться по всему миру. В том числе, и в странах Европы.

В Канаде, между тем продолжается, наверное, самое «дорогое» дело над нарушителем карантинных мер, американцем Джоном Пеннингтоном, которому за двукратное нарушение санитарных мер грозит штраф в 569 тысяч долларов, либо тюремный срок в полгода.

При этом, с конца сентября в этой стране обсуждается такая мера, как общенациональный карантин, поскольку несмотря на приведенные в полную готовность медицинские службы, количество заболевших постоянно растёт.

Чехия уже неделю существует в режиме чрезвычайной ситуации, но с сегодняшнего дня меры будут еще более ужесточены. Вводится запрет на практически все спортивные и массовые мероприятия.

Вузы страны полностью переведены на дистанционный режим обучения. Что касается штрафов, то уже в марте они были достаточно высоки: до трех миллионов чешских крон, или 130 тысяч долларов.

Израиль находится на тотальной изоляции и в карантине уже с сентября. Штрафы там равны 150 долларам за первое нарушение, и 300 за повторное. И на полторы тысячи долларов можно «влететь» если открыть предприятие, которое в период карантина работать не должно.

Польша также ввела новый пакет ограничительных мер. В стране закрыты кинотеатры и прочие места массовых мероприятий. За нарушение режима положен штраф до 7 тысяч евро.

В Италии, которая и так максимально тяжело пережила «первую волну», готовится ко второй. В стране вновь выставлены блокпосты, введено обязательное и повсеместное ношение масок и прочие ограничительные меры. Штраф за их нарушение - до 100 евро. Но, как пишут эксперты и по мерам, и по суммам штрафов «это только начало».

В целом, практически не осталось государств, как минимум, государств Запада, где в последние несколько недель не вводили бы новые карантинные меры, не актуализировали тему штрафов и иных санкционных мер для нарушителей карантина и самоизоляции.

И, судя по динамике заболеваний в России, есть все основания предполагать, что нашу страну вскоре ждет нечто подобное.

Впрочем, уже сейчас в России часть людей в обязательном порядке работает в удаленном режиме, многие вузы продолжают функционировать в «удаленном режиме», да и массовые мероприятия большей частью отменены.

Вопрос в том, вернется ли страна к режиму тотальной самоизоляции, как это было весной.

Хотелось бы верить, что до этого не дойдёт...