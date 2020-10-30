Нейробиологи: социальное дистанцирование ухудшает здоровье подростков

По словам нейробиологов, уменьшение числа контактов между подростками во время пандемии может иметь разрушительные долгосрочные последствия. Оказалось, что невозможность пообщаться вживую влияет на развитие мозга и психическое состояние не лучшим образом, а компенсировать разрушительный эффект (да и то лишь частично) способны пока только социальные сети.

В чем проблема

В материале для журнала The Lancet Child & Adolescent Health ученые отмечают: подростковый возраст, определяемый сегодня как "коридор" между 10 и 24 годами, — очень уязвимая стадия.

"В этот период молодые люди хотят проводить больше времени со своими друзьями, чем со своей семьей, они готовятся к взрослой жизни. В сочетании с серьезными гормональными и биологическими изменениями это ключевое время для развития мозга", — подчеркивают они.

Коронавирус разрушил привычный порядок вещей, говорит профессор Сара-Джейн Блейкмор (факультета психологии Кембриджского университета, автор статьи).

"Из-за пандемии Covid-19 у многих молодых людей во всем мире в настоящее время значительно меньше возможностей для личного общения со сверстниками. Даже если меры дистанцирования носят временный характер — буквально несколько месяцев в изоляции могут значительно сказаться на развитии. Поэтому мы настоятельно призываем политиков — обратите на этот вопрос внимание", — подчеркивает она.

Помогут ли соцсети

Исследование опирается на данные о британских подростках. Как оказалось, более 2/3 подростков этой страны от 12 до 15 лет имеют профиль в социальных сетях. Однако лишь 69% подростков, имеющих аккаунты в соцсетях, активно общаются сейчас с друзьями — неважно, просто в чатах или в ходе игр.

"Вопрос в том, сколько и какие виды цифровой связи помогают уменьшить эффект физического дистанцирования", — говорит Эми Орбен, специалист из Кембриджа. "Некоторые исследования показали, что активное использование социальных сетей (обмен сообщениями, видеочаты) повышает психологическую устойчивость и помогает поддерживать отношения. Однако высказано и следующее предположение: так называемое "пассивное" использование соцсетей (например, прокрутка новостной ленты) влияет на благополучие и здоровье скорее негативно", — рассказывает Орбен.

Что делать в изоляции: советы эксперта

Доктор медицины Джордж Сзас из Лондонского университета представил несколько полезных упражнений, которые помогут как подросткам, так и людям старшего возраста спокойно пережить самоизоляцию.

Старайтесь чаще общаться с членами семьи, которые находятся с вами в одной квартире.

Звоните и пишите пожилым родственникам — им сложнее всего.

Отправьте другу письмо или открытку — это намного душевнее, чем простое сообщение на e-mail.

Читайте меньше новостей.

Высыпайтесь, регулярно делайте зарядку.

Запишите, какие у вас могут возникнуть проблемы из-за самоизоляции, а затем придумайте, как их решить.

Попробуйте вести дневник. Это позволит проанализировать общую картину в столь сложный период.

Фото: educationviews.org