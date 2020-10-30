Нейробиологи: социальное дистанцирование ухудшает здоровье подростков

По словам нейробиологов, уменьшение числа контактов между подростками во время пандемии может иметь разрушительные долгосрочные последствия. Оказалось, что невозможность пообщаться вживую влияет на развитие мозга и психическое состояние не лучшим образом, а компенсировать разрушительный эффект (да и то лишь частично) способны пока только социальные сети.
В материале для журнала The Lancet Child & Adolescent Health ученые отмечают: подростковый возраст, определяемый сегодня как "коридор" между 10 и 24 годами, — очень уязвимая стадия.
"В этот период молодые люди хотят проводить больше времени со своими друзьями, чем со своей семьей, они готовятся к взрослой жизни. В сочетании с серьезными гормональными и биологическими изменениями это ключевое время для развития мозга", — подчеркивают они.
Коронавирус разрушил привычный порядок вещей, говорит профессор Сара-Джейн Блейкмор (факультета психологии Кембриджского университета, автор статьи).
"Из-за пандемии Covid-19 у многих молодых людей во всем мире в настоящее время значительно меньше возможностей для личного общения со сверстниками. Даже если меры дистанцирования носят временный характер — буквально несколько месяцев в изоляции могут значительно сказаться на развитии. Поэтому мы настоятельно призываем политиков — обратите на этот вопрос внимание", — подчеркивает она.
Исследование опирается на данные о британских подростках. Как оказалось, более 2/3 подростков этой страны от 12 до 15 лет имеют профиль в социальных сетях. Однако лишь 69% подростков, имеющих аккаунты в соцсетях, активно общаются сейчас с друзьями — неважно, просто в чатах или в ходе игр.
"Вопрос в том, сколько и какие виды цифровой связи помогают уменьшить эффект физического дистанцирования", — говорит Эми Орбен, специалист из Кембриджа.
"Некоторые исследования показали, что активное использование социальных сетей (обмен сообщениями, видеочаты) повышает психологическую устойчивость и помогает поддерживать отношения. Однако высказано и следующее предположение: так называемое "пассивное" использование соцсетей (например, прокрутка новостной ленты) влияет на благополучие и здоровье скорее негативно", — рассказывает Орбен.
Доктор медицины Джордж Сзас из Лондонского университета представил несколько полезных упражнений, которые помогут как подросткам, так и людям старшего возраста спокойно пережить самоизоляцию.
Фото: educationviews.org
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