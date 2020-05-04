Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание

Какие фундаментальные проблемы высветил коронавирус? Зачем на самом деле оптимизировали нашу систему здравоохранения? Почему зараза выбирает прежде всего бедных? Решает ли проблему (и какую) пресловутая самоизоляция? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу ответил историк, социальный философ, обществовед, публицист, директор Центра русских исследований МосГУ и Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

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Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом

— Андрей Ильич, был ли смысл постоянно содержать работающие инфекционные больницы на всякий случай, как это было раньше? Ведь никто не предполагал, что внезапно появится и будет так стремительно распространяться коронавирусная инфекция или другая болезнь.

Может быть, смысл был в том, чтобы их законсервировать — создать резервные мощности. Тогда в случае такой экстренной ситуации их можно было бы сразу развернуть и включить в работу — адекватно отреагировать на эти вызовы. Или все-таки нужно было сохранить и заниматься на их базе профилактикой, какими-то исследованиями? Как вы считаете?

— А проблема тут не только в том, что койко-мест не хватает. Когда оптимизировали медицину, уходил и медицинский персонал. Теперь врачей и медсестер нужно готовить. Хорошо, что сейчас нашлись волонтеры — студенты старших курсов, которые готовы помогать людям. Но ведь это — все-таки еще не врачи.

Современное общество оставляет бедноту за бортом, эпидемия подбирает

То есть — дело не только в чисто материальных вещах, наличии коек, а во всей системе. Я жил в Америке и представляю, как работает система Medicaid. Она оставляет за порогом бедноту.

Недавно по телевидению показывали кадры, как в Америке хоронят. Простые деревянные гробы свозят на какой-то остров и в общей большой могиле закапывают. Ни один представитель среднего или даже немного ниже среднего слоя никогда не позволит своих родственников таким образом похоронить. Так хоронили бомжей, в основном негров и латиноамериканцев, которые и получили этот удар. Они — абсолютно незащищенные.

Это не значит, что не умирают представители среднего и выше среднего класса. В XIV веке, например, эпидемия чумы в Европе также косила без разбору и верхние слои, и нижние. Но все-таки нижние слои она косила значительно больше, и не только потому что их численно больше, а потому что условия гигиены, питания, жизнь в замках или в открытом городском пространстве сильно отличаются.

Ковид не крался незаметно

Иными словами распространение и последствия любой эпидемии связаны с социальными порядками в данном обществе. Эпидемия коронавируса показала, что за общество функционирует в мире последние тридцать лет и что это общество не может защитить само себя в случае серьезной эпидемии.

Вообще надо вспомнить, что на рубеже ХХ-ХХI веков аналитики предсказывали крупные эпидемии. Говорилось о том, что из-за климатических изменений и по целому ряду других причин весьма велика вероятность того, что в мир вернутся серьезные эпидемии. К таким событиям нужно было готовиться.

А почему не хотели, чтобы эти больницы простаивали? Разве их содержание с минимальным количеством больных было такое уж дорогое? — Нет, не поэтому.

Их закрывали, потому что эту землю в центре городов можно было продать, здания продать, так можно получить очень быструю экономическую отдачу. Но мне это очень напоминает ситуацию из русской поговорки: продал дом, купил ворота, стал я запираться.

— Вы все-таки скептически относитесь к самоизоляции и карантину. Некоторые даже подают в связи иски в суды против этих ограничений. Но врачи говорят, что это — единственный способ замедлить распространение болезни. Вы считаете, что это неправильное решение?

— Дело в том, что право, Конституция и медицинские рекомендации — это разные вещи. И не надо допускать ситуацию, когда медики диктуют, что такое конституционно, а что неконституционно. Совершенно понятно было, что суды не будут принимать такие заявления, хотя с точки зрения юридической они абсолютно оправданы.

Дооптимизировались…

Я не считаю, что самоизоляция не решает никаких проблем. Прежде всего, она действительно решает такую проблему: она тормозит распространение болезни и быстрый рост числа зараженных людей, чем создает возможность непереполнения больниц.

Хотя в некоторых регионах и странах, где ввели самоизоляцию, и в тех, где ее нет, количество заразившихся — примерно одно и то же, за исключением Швеции, но это — особый случай.

А если бы у нас не оптимизировали так медицину, эта проблема так остро и не стояла бы. Но она стоит так остро не только у нас, поскольку оптимизаторы сейчас рулят во всем мире. Посмотрим, до чего они дорулятся.

— Если сравнивать нашу ситуацию и европейскую или американскую, то у нас — очень даже неплохо, особенно по количество умерших.

— По количеству умерших у нас никак не получается эпидемия. Здесь очень интересно посмотреть статистику, а сколько вообще умирало людей в это время год и два назад. Если сравнить эту статистику я не думаю, что разница будет очень большой.

— 700 человек в масштабах нашей страны — даже не статистическая погрешность. Но для людей, чьи родственники умерли, все равно это много.

— Так же как и для тех людей, у которых родственники умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, онкологии…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев