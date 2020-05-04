Какие фундаментальные проблемы высветил коронавирус? Зачем на самом деле оптимизировали нашу систему здравоохранения? Почему зараза выбирает прежде всего бедных? Решает ли проблему (и какую) пресловутая самоизоляция? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу ответил историк, социальный философ, обществовед, публицист, директор Центра русских исследований МосГУ и Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
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Андрей Фурсов: "самоизоляция" — насмешка над здравым смыслом
— Андрей Ильич, был ли смысл постоянно содержать работающие инфекционные больницы на всякий случай, как это было раньше? Ведь никто не предполагал, что внезапно появится и будет так стремительно распространяться коронавирусная инфекция или другая болезнь.
Может быть, смысл был в том, чтобы их законсервировать — создать резервные мощности. Тогда в случае такой экстренной ситуации их можно было бы сразу развернуть и включить в работу — адекватно отреагировать на эти вызовы. Или все-таки нужно было сохранить и заниматься на их базе профилактикой, какими-то исследованиями? Как вы считаете?
— А проблема тут не только в том, что койко-мест не хватает. Когда оптимизировали медицину, уходил и медицинский персонал. Теперь врачей и медсестер нужно готовить. Хорошо, что сейчас нашлись волонтеры — студенты старших курсов, которые готовы помогать людям. Но ведь это — все-таки еще не врачи.
То есть — дело не только в чисто материальных вещах, наличии коек, а во всей системе. Я жил в Америке и представляю, как работает система Medicaid. Она оставляет за порогом бедноту.
Недавно по телевидению показывали кадры, как в Америке хоронят. Простые деревянные гробы свозят на какой-то остров и в общей большой могиле закапывают. Ни один представитель среднего или даже немного ниже среднего слоя никогда не позволит своих родственников таким образом похоронить. Так хоронили бомжей, в основном негров и латиноамериканцев, которые и получили этот удар. Они — абсолютно незащищенные.
Это не значит, что не умирают представители среднего и выше среднего класса. В XIV веке, например, эпидемия чумы в Европе также косила без разбору и верхние слои, и нижние. Но все-таки нижние слои она косила значительно больше, и не только потому что их численно больше, а потому что условия гигиены, питания, жизнь в замках или в открытом городском пространстве сильно отличаются.
Иными словами распространение и последствия любой эпидемии связаны с социальными порядками в данном обществе. Эпидемия коронавируса показала, что за общество функционирует в мире последние тридцать лет и что это общество не может защитить само себя в случае серьезной эпидемии.
Вообще надо вспомнить, что на рубеже ХХ-ХХI веков аналитики предсказывали крупные эпидемии. Говорилось о том, что из-за климатических изменений и по целому ряду других причин весьма велика вероятность того, что в мир вернутся серьезные эпидемии. К таким событиям нужно было готовиться.
А почему не хотели, чтобы эти больницы простаивали? Разве их содержание с минимальным количеством больных было такое уж дорогое? — Нет, не поэтому.
Их закрывали, потому что эту землю в центре городов можно было продать, здания продать, так можно получить очень быструю экономическую отдачу. Но мне это очень напоминает ситуацию из русской поговорки: продал дом, купил ворота, стал я запираться.
— Вы все-таки скептически относитесь к самоизоляции и карантину. Некоторые даже подают в связи иски в суды против этих ограничений. Но врачи говорят, что это — единственный способ замедлить распространение болезни. Вы считаете, что это неправильное решение?
— Дело в том, что право, Конституция и медицинские рекомендации — это разные вещи. И не надо допускать ситуацию, когда медики диктуют, что такое конституционно, а что неконституционно. Совершенно понятно было, что суды не будут принимать такие заявления, хотя с точки зрения юридической они абсолютно оправданы.
Я не считаю, что самоизоляция не решает никаких проблем. Прежде всего, она действительно решает такую проблему: она тормозит распространение болезни и быстрый рост числа зараженных людей, чем создает возможность непереполнения больниц.
Хотя в некоторых регионах и странах, где ввели самоизоляцию, и в тех, где ее нет, количество заразившихся — примерно одно и то же, за исключением Швеции, но это — особый случай.
А если бы у нас не оптимизировали так медицину, эта проблема так остро и не стояла бы. Но она стоит так остро не только у нас, поскольку оптимизаторы сейчас рулят во всем мире. Посмотрим, до чего они дорулятся.
— Если сравнивать нашу ситуацию и европейскую или американскую, то у нас — очень даже неплохо, особенно по количество умерших.
— По количеству умерших у нас никак не получается эпидемия. Здесь очень интересно посмотреть статистику, а сколько вообще умирало людей в это время год и два назад. Если сравнить эту статистику я не думаю, что разница будет очень большой.
— 700 человек в масштабах нашей страны — даже не статистическая погрешность. Но для людей, чьи родственники умерли, все равно это много.
— Так же как и для тех людей, у которых родственники умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, онкологии…
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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