Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом

Какие мировые процессы в глобальной перспективе спровоцировали объявление пандемии COVID-19 сегодня и так называемая самоизоляция? Как это влияет на ситуации внутри отдельных стран и на внешнеполитические связи между странами? Это процессы — организованные или стихийные? Возможно, что коронавирус активизировал естественные процессы развития общества и стимулировал сдвиги, которые уже были назрели, или стал спусковым крючком кем-то заранее подготовленным проектам?

Андрей Фурсов: COVID-19 сегодня и после

Как самоизоляция повлияет на развитие народов и государств, на границы и миграционные потоки? Как изменится рынок труда? Существует ли опасность полного перевода образования на дистанционную форму? Возможен ли захват власти транснациональными корпорациями или другими структурами? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал историк, социальный философ, обществовед, публицист и директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

— Андрей Ильич, что вы думаете о той ситуации, в которой мы оказались? Как вы относитесь к коронавирусной пандемии и самоизоляции?

— Давайте сначала определимся с терминами. Прежде всего — пандемия. Есть такая организация Всемирная организация здравоохранения. Она очень забавная. Спонсируют ее фармакологические корпорации, и правительство Соединенных Штатов до недавних пор ее спонсировало.

Психическая атака провозглашением пандемии

Эта организация активно совершает всякие кульбиты. Например, за несколько месяцев до эпидемии свиного гриппа они резко понизили критерий определения, что такое пандемия, чтобы подвести под пандемию свиной грипп.

И потом, поскольку это стало пандемией, стали активно разрабатывать вакцину. Фармакологические корпорации получили заказы. Иными словами, ко всему, что говорит и прокламирует ВОЗ, нужно относиться очень осторожно. К цифрам, которые они дают, в том числе. Когда они говорят — пандемия, это — вопрос спорный.

Коронавирус существует, бесспорно. Он — более активный, чем традиционные вирусы гриппа. Но как говорят специалисты, неангажированные врачи, пока что он не выходит сильно за рамки традиционных форм вирусных заболеваний.

У него есть целый ряд последствий, которых нет у других вирусных заболеваний, тем не менее, мы в значительной степени имеем не столько эпидемию коронавируса, сколько психическую наведенную эпидемию, вред от которой может быть значительно большим, чем от собственно вирусной эпидемии.

Не самоизоляция, а принудительная изоляция

Второй термин — это самоизоляция. Это — просто насмешка над здравым смыслом. Если это самоизоляция, значит я в любой момент могу выйти и пойти куда хочу. А если я не могу этого сделать, если меня за это могут оштрафовать, значит это — не самоизоляция, это — принудительная изоляция. И нужно вещи называть своими именами.

Я не уверен, что мы можем на данном этапе (что будет дальше, непонятно) говорить о цифровом ГУЛАГе, об электронном концлагере, как некоторые пишут в интернете. Но это — действительно нарушение конституционных прав.

Получается очень интересная вещь. Часть населения получила возможность передвигаться как угодно в любом районе, а значительно большая часть оказалась ограничена в передвижении. С точки зрения социо-пространственной население поделили на две неравные части: те, как сказал Гоголь, кто почище"с, и вся остальная масса.

Есть очень интересная книга Олега Маркеева "Неучтенный фактор". Он написал ее в 2008 году и сразу же после этого при странных обстоятельствах погиб. Эта книга о перевороте в России, который происходит в 2016 году. Он описывает ситуацию в Москве.

Москва поделена на целый ряд районов-доменов, где существует жесткая пропускная система. Чиновники и представители господствующих групп имеют право перемещаться по городу, где хотят, а вот основная масса ограничена. Маркеев попал в точку.

Либералы изолировали людей от медицины

Самоизоляция, на мой взгляд, прямое следствие того, что эффективные менеджеры натворили в сфере медицины.

Ведь главная цель самоизоляции — не то, чтобы люди не заболели (здесь не подстрахуешься), а чтобы не было большого наплыва больных людей в больницы. А почему возникла проблема наплыва в больницы? Да потому что больницы посокращали. Игорь Алексеевич Гундаров, которого я очень уважаю, дал такие цифры.

В 1990 году в России было 12 762 больницы, в 2018 — 5257, то есть — минус 60%. Количество коек уменьшилось с 2038 000 до 1173 000 — минус 43%.

Московские власти восемь месяцев назад очень радостно сообщали, как они оптимизировали количество больниц и коек, что теперь будет большая экономия и так далее.

Вот и дооптимизировались до того, что не хватает больниц и коек. Чтобы малое оставшееся количество не оказалось переполненным, и нужен режим самоизоляции. Если называть вещи своими именами, это — кризис неолиберального режима в области медицины.

Эффективные менеджеры доэффективились и доменеджерились.

Наш плюс заключается в том, что у нас не все успели оптимизировать до конца. А вот в тех странах, где все успели, в Соединенных Штатах, Италии, Испании, например, получили по полной программе эту неолиберальную медицину. Там — такие же меры, как у нас, но больше трупов.

На самом деле социальные последствия эпидемии Ковид-19 — просто приговор неолиберальным режимам, но этот приговор вынесен лишь в сфере медицины.

Как говорят специалисты, в значительной степени повезло, что вирус — не такой свирепый. А если представить, что он был бы такой, как испанка? И что бы тогда произошло с медициной? И что бы произошло тогда с социальными последствиями?…

Оказалось, что неолиберальный порядок, который оформился в мире и в России после 1991 года, с серьезными вызовами справиться не может. Он не может гарантировать безопасность людей. И вопрос встал очень простой: зачем нужен такой неолиберальный политико-экономический режим во всем мире? Он должен быть другим.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев