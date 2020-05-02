История продуктов: колбаса "Докторская"

Пожалуй, это одна из самых знаменитых колбас всех времен и народов, которая в недалеком будущем отпразднует свой вековой юбилей.

"Докторская" была разработана в 1936 году, а ее "отцом" стал нарком Анастас Микоян, который предварительно был откомандирован в США, чтобы ознакомиться с опытом тамошних специалистов мясоперерабатывающей отрасли.

После его возвращения лучшие технологи ВНИИ мясной промышленности и начали "изобретение".

Колбаса, Сталин и царь

Существует интересная легенда, что первоначальным вариантом названия знаменитой колбасы была "Сталинская", однако никто из пищевиков рисковать никто не захотел и колбасу торжественно и безопасно нарекли "Докторской", обозначив, что сей диетический продукт предназначен для лиц, "чье здоровье было подорвано в результате царского деспотизма и в результате гражданской войны".

Изначально предполагалось, что ее будут подавать только в санаториях и больницах, однако в скором времени она появилась на прилавках, став едва ли не самым излюбленным продуктом. Фурор, произведенный выпуском "Докторской", прекрасно описан в романе Юрия Олеши "Зависть", где главный герой вынужден наблюдать ее "рождение" в доме ведущего пищевика-иженера одного их трестов.

"…Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Большая победа…", — восклицает технолог, который и "изобрел" чудо-продукт, ставший на десятки лет едва ли не основным в рационе питания советского человека.

Продукт, отразивший время

Само собой, что в то время вся продукция производилась строго по ГОСТу, чтобы трудящиеся могли есть качественную еду и не менее качественно работать, строя "светлое будущее" и коммунизм.

Изначально, рецептура легендарной колбасы была довольно проста:

На 100 кг продукта использовали свиную лопатку (75%), говядину высшего сорта (25%), 3 кг яиц, соль и сахар (2% и 0,1% соответственно), а также добавляли по 0,03% селитры и мускатного ореха.

Другими словами это была действительно колбаса, на 100% состоящая из мяса. Более того, из парного мяса. Затем, на протяжении десятилетий и различных исторических и социальных бурь, состав "Докторской" претерпевал изменения, по сути, отражая всю историю страны Советов.

Впервые на него повиляла Великая Отечественная война и последующая разруха, когда из-за нехватки сырья пришлось "упростить" рецептуру, но при этом не сильно ее менять.

Как говорят знатоки, даже тогда эта колбаса в сотни раз по качеству и вкусу превышала сегодняшний уровень.

А вот уж в 60-ых годах вкус ее изменился, хотя рецептуру по-прежнему старались сохранять.

Все дело было в экспериментах по откорму животных. В итоге колбаса периодически "благоухала" то рыбой, то курами, а порой даже и откровенной химией.

Еще позже, когда производство мяса начало переживать не лучшие времена, ученым и технологам пришлось начать разработку специальных добавок.

В итоге "Докторскую" "начиняли" соевым и молочным белком, добавляли т. н. препараты крови и казента натрия.

Понимая, что таким образом ситуацию исправить не удастся, власти вводят "послабления" к ГОСТам, разрешив добавлять в мясной фарш порядка 2 % молока, крови, муки, крахмала, что стоит сущие копейки.

Впрочем, на вкусе это практически не отражалось — советские люди по прежнему нахваливали колбасу, она продолжала считаться едва ли не визитной карточкой продуктов СССР, а вот эти сэкономленные 2% приносили колоссальную выгоду государству.

Так, шаг за шагом, легендарная колбаса докатилась до добавок, которые в простонародье величали не иначе как "картон" или "бумага", что принесло небольшое ее удешевление.

В конечном итоге колбаса продолжила мимикировать к происходящим событиям и постепенно, с середины 80-ых и вовсе начала выпускаться по новым, максимально упрощенным ГОСТам и в итоге стала не более чем брендом и воспоминанием.

Фото: влави.рф