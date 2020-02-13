Украина может стать очагом распространения коронавируса

На Украине без карантина распустили по домам приехавших из Китая граждан. В России одни страшного в этом не видят, другие не комментируют, ссылаясь на запрет из правительства.

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На Украине потенциальных носителей коронавируса распустили по домам

Бывший депутат Рады и действующий врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook рассказала, что прибывших из Китая украинцев не посадили на двухнедельный карантин и не взяли на учет, а просто распустили по домам.

"Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить, и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться легочная недостаточность или атипичная пневмония. А все должно быть совсем иначе…" — заявила Богомолец.

Как сказал "Правде.Ру" российский микробиолог, полковник медицинской службы запаса, кандидат биологических наук Михаил Супотницкий, эта эпидемия происходит исключительно на телевизионном экране.

По его словам, у китайцев есть особая склонность к таким болезням, связанным с осложнением легких. Он уверен, что "если каких-то людей они (украинцы) привезли, доставили и отпустили, то ничего не будет".

Слухи о коронавирусе — политические спекуляции?

"У наших нет даже штамма вируса, чтобы разрабатывать какие-то средства лечения, диагностики. Только то, что китайцы выкладывают в интернете и в научных статьях, больше ничего нет. В общем, вся эта эпидемия касательно России и Украины, это больше спекуляция различных политических деятелей. Я думаю, и в Китае тоже", — сказал микробиолог.

Общая практика борьбы с эпидемиями, по его словам, состоит в эпиднадзоре: контролируются люди, которые приезжают из очагов. Конечно, где-то, может быть, и закрываются границы применительно к отдельной ситуации. Лучше с этим вопросом обратиться в Роспотребнадзор, какие сейчас новые тенденции в этом плане, посоветовал корреспонденту "Правды.Ру" Михаил Супотницкий.

Приказано не комментировать коронавирус

"Правда.Ру" обратилась в одно из научных учреждений, занимающееся инфекционными заболеваниями, однако там отказались комментировать ситуацию ввиду "запрета, пришедшего от вице-премьера, курирующего Минздрав, Татьяны Голиковой".

Сегодня Россия поддерживает режим закрытия границ по пешеходному и автомобильному сообщению с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Речь идет о пунктах пропуска на границах с Китаем в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях.

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