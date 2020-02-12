Российский инфекционист: коронавирус живет в посылках из КНР

Главный врач ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Александр Суладзе, изучающий случаи заражения коронавирусом, рассказал, надо ли отказываться от покупок на китайских сайтах.

Известно, что в Ростовской области, где проживает и работает специалист, под подозрением на коронавирус находятся 200 человек. Пока ни один случай не подтвержден. Тем не менее, врачи готовы к возможным случаям заболевания опасной болезнью.

По словам Александра Суладзе, коронавирус из Китая распространился с помощью перелетных птиц и крылатых мышей. Именно поэтому, считает доктор, в Китае инфекция ударила по населению. В этой стране едят мясо разных животных, в том числе и летучих мышей. Как вирус преодолел видовой барьер, до сих пор непонятно.

Опасны ли посылки из Китая

Ранее в государственных кругах звучало мнение, что на время эпидемии россиянам стоит отказаться от покупок в китайских интернет-магазинах. По мнению ростовского инфекциониста, это перебор.

"Учитывайте, сколько посылка едет в Ростов. При самых благоприятных условиях вне организма вирус может жить до двух суток. Насколько я знаю, посылки из Китая в любом случае будут доставлять дольше, поэтому через них заразиться коронавирусом практически нереально. Даже если вирус попадет на товар, он все равно умрет до того, как попадет к вам в руки", — разъяснил врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус "выкосил" Хубэй: там умерли 1068 зараженных.