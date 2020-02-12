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Карантин не защищает: число заболевших на Diamond Princess растет

Мир

За сутки число заболевших новой пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-2019, на борту стоящего на карантине у берега Японии круизного судна Diamond Princess, увеличилось на 39 человек.

Об этом сегодня информирует минздрав Японии.

"У 39 человек выявлена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Все они будут сняты с борта лайнера и направлены в медицинские учреждения. Таким образом, на утро 12 февраля положительная реакция на коронавирус выявлена у 174 человек из 3700, находящихся на Diamond Princess ", — сообщает Катр Кацунобу, министр здравоохранения Японии.

По его словам, коронавирус выявлен сегодня у одного сотрудника карантинной службы.

Напомним, что

  • вчера, 11 февраля, власти Японии сообщали, что в стране зафиксирован 161 случай заражения коронавирусом, из них -135 на Diamond Princess,
  • а уже сегодня — инфицированных в Японии — 200 человек, из них -174 на находящемся на карантине судне.

Россиян среди зараженных пока нет

По данным российских дипломатов, 24 россиянина, которые находятся на лайнере, пока "держатся".

11 февраля с Diamond Princess начата эвакуацию пожилых пассажиров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы япония карантин зараженные коронавирус круизный лайнер
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