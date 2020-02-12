За сутки число заболевших новой пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-2019, на борту стоящего на карантине у берега Японии круизного судна Diamond Princess, увеличилось на 39 человек.
Об этом сегодня информирует минздрав Японии.
"У 39 человек выявлена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Все они будут сняты с борта лайнера и направлены в медицинские учреждения. Таким образом, на утро 12 февраля положительная реакция на коронавирус выявлена у 174 человек из 3700, находящихся на Diamond Princess ", — сообщает Катр Кацунобу, министр здравоохранения Японии.
По его словам, коронавирус выявлен сегодня у одного сотрудника карантинной службы.
По данным российских дипломатов, 24 россиянина, которые находятся на лайнере, пока "держатся".
11 февраля с Diamond Princess начата эвакуацию пожилых пассажиров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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