Япония начала эвакуацию пожилых пассажиров с лайнера Diamond Princess

С борта круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса у берега Японии, власти страны сегодня начали эвакуацию части пассажиров.

Как сообщает ТК Asahi, на берег переправляют пожилых людей, у которых есть хронические заболевания.

Почему эвакуация стала необходимостью

Решение об эвакуации было принято Министерством иностранных дел Японии в связи с тем, что эта категория нуждается в постоянной медицинской помощи и жизненно важных медикаментах:

"1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров — люди старше 70 лет" — цитирует представителя ведомства Asahi.

Статистика по коронавирусу

По данным министерства здравоохранения Японии, на утро 11 февраля в стране подтвержден 161 случай заболевания новой пневмонией, вызываемой коронавирусом. Из них 135 — на борту лайнера Diamond Princess.

Всего на судне 3700 человек, из них 24 — россияне. Как сообщает диппредставительство России, среди наших соотечественников заболевших пока нет.