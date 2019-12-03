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Автор Евгений Стриж

Чем опасен стресс на работе?

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Специалисты Университета Копенгагена (Дания) провели исследование и выяснили: издевательства на рабочем месте могут привести к повышенному риску проблем с сердцем и инсультов.

Я начальник, ты дурак: как на нас влияет негатив на работе

Не слишком приятные коллеги или плохие начальники, которые заставляют нас нервничать, повышают риск проблем со здоровьем. Это стало известно благодаря масштабной проверке 79 000 работников в двух европейских странах. "Издевательства на рабочих местах, предположительно, делают вклад примерно в 5% от общего числа проблем с сердцем", — сообщает Тианвэй Сюй, руководитель исследования. Также сложные отношения с коллегами и начальством могут усугубить уже имеющиеся проблемы с сердцем, дополняет Кертис Рейзингер, специалист-психиатр из Нью-Йорка.

Коллектив под руководством Сюй проверил долгосрочные данные рабочих датских и шведских компаний. Возраст участников выборки составлял от 18 до 65 лет. По итогам опроса 9% работников сообщили, что над ними регулярно издеваются на работе, а 13% — что в их отношении применяли насилие. При этом у представителей первой группы риск проблем с сердцем вырастал на 25%, а у представителей второй — на 59%.

По данным пресс-релиза Европейского общества кардиологов, ключевым моментом является периодичность угроз и насилия. Если участники выборки сообщали, что за последний год практически ежедневно страдали от указанных факторов, то риск развития проблем с сердцем вырастал на 120%. Также в общем числе страдавших от проблем с сердцем или перенесших инсульт людей, которые испытывали насилие или негатив на работе, оказалось на 36% больше, чем работающих в нормальной обстановке.

Пусть разбирается руководство?

"Мы все больше продвигается и разбираемся во взаимосвязях наших эмоций и состояния сердца. Все знаю термин "разбитое сердце" — но он может трактоваться и буквально, то есть вызывать реальные проблемы. Люди могут находиться в состоянии возбуждения — но если оно постоянно, это причиняет организму вред. И если у вас стресс на работе, то вы легко можете "принести" его домой и даже на отдых", — комментируют медики.

Ученые подчеркивают, что роль современного начальника — не только руководство, но и помощь коллективу в установлении нормальных отношений. Обучение навыкам снижения стресса в коллективе — весьма полезный курс для руководителя. Для этого подходят как йога или прочие физические упражнения, так и умение выявить и решить психологические проблемы, уметь вовремя понять, что что-то не так.

Фото превью: sever-press.ru

Темы стресс работа здоровье болезни сердца издевательства на работе
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Психотерапия
Чем опасен стресс на работе?
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