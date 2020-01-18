Способы повышения гормонов счастья естественным путем

Счастье — это не так сложно, как думают многие. В этой статье мы рассмотрим состояние счастья с точки зрения науки и обсудим несколько простых способов естественного повышения уровня гормонов счастья.

Упражнение

Лучший и самый эффективный способ повысить уровень моноаминовых нейротрансмиттеров — ежедневные физические упражнения.

От 20 минут до получаса упражнений в день достаточно, чтобы получить преимущества.

Упражнения имеют дополнительный бонус:

контроль сна,

очищение ума,

поддержание сил сердца,

поддержание веса.

Они производят и увеличивают уровни эндорфинов и моноаминовых нейротрансмиттеров, которые улучшают наше настроение и уровень энергии.

Проводите время на солнце

Большинству из нас требуется лишь кратковременное регулярное пребывание на солнце, чтобы помочь нашему организму синтезировать витамин D, который необходим для производства химических веществ для мозга, таких как дофамин, норадреналин и ацетилхолин.

Витамин D создается организмом в ответ воздействия на кожу дневного света.

Он также встречается в естественных условиях в некоторых продуктах питания, например, в рыбе, маслах рыбной печени и яичных желтках, а также в обогащенных молочных и зерновых продуктах; однако, ничто не даст лучшего эффекта, чем время, проведенное на солнце.

Ешьте немного шоколада

Радость для любителей сладкого! Кроме того, шоколад уменьшает воспаление, снижает кровяное давление и защищает здоровье ваших артерий.

Ешьте хорошие углеводы

Исследования показали, что углеводы повышают уровень серотонина и улучшают настроение, тем самым повышая уровень наших гормонов! Лучшие углеводы для употребления в пищу:

бананы,

коричневый рис,

овес.

Погладьте собаку или кошку

Исследования показали, что ласки собаки или кошки всего за 15 минут высвобождают гормоны хорошего настроения, серотонин, пролактин и окситоцин, и снижают уровень гормона стресса кортизола. Домашние животные могут

снизить кровяное давление,

уменьшить стресс,

скрасить одиночество,

снизить негатив.

Отличный повод провести время с пушистым другом!

Медитируйте

Медитация и концентрация внимания очень помогают нашему психологическому состоянию и счастью. Медитация активирует гипоталамус, способствуя расслаблению, самовосстановлению и общему благополучию. Медитация может также снять беспокойство, депрессию, боль, концентрацию и физические побочные эффекты стресса.

Чтобы увидеть преимущества медитации, просто тратьте десять минут в день, сосредотачиваясь на своем дыхании. Если ваш разум начинает блуждать, мягко верните его к своему дыхание.

Витамины группы В

Получение достаточного количества витаминов группы В важно для производства определенных нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин и норэпинефрин.

Симптомы дефицита витамина В6 включают:

раздражительность,

кратковременность внимания,

кратковременную потерю памяти.

Витамин B6 содержится в рисе, бобовых, цельнозерновых и мясных продуктах.

Витамин В12 или цианокобаламин является еще одним стимулирующим мозг питательным веществом.

Вы также можете найти витамины группы В в зелени всех сортов, включая капусту, шпинат, брокколи и рукколу.

Таковы способы естественного повышения уровня гормонов. Всегда сохраняйте позитивный настрой, и вы сами увидите изменения.