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Автор Ксения Семенова

Боль в шее и спине не всегда свидетельствует о неудобной позе

Здоровье » Здравоохранение

На сегодняшний день наблюдается неутешительная статистика — за последние 25 лет количество людей, страдающих от спинной, в том числе и шейной боли, резко увеличилось.

Зачастую мы слышим, что существуют так называемые "полезные" и "вредные" позы, и что некоторые варианты положения туловища могут стать причиной образования болезненного синдрома в позвоночнике, и наоборот. Однако все эти сведения идут вразрез информации от светил научной среды.

В реальности, результаты исследования демонстрируют, что плохой сон, уменьшение физической активности и стрессовые ситуации оказывают куда более значимое влияние на состояние спины и шеи. В связи с этим, призывы исправить осанку и использовать комфортабельные кресла, столы, подушки и клавиатуры — наверное, больше маркетинговый ход, нежели лечение.

Например, одно из последних исследований, где участвовало более тысячи подростков, не выявило никакой статистически значимой взаимосвязи между обычным положением позвонка и болью в шейном отделе — не беря во внимание то, что в число респондентов входили юноши и девушки, относящиеся к легко идентифицируемым подгруппам, например, те, кто часто сидит согнувшись, и те, кто обычно сидит прямо.

Деятельность ученых также постановила, что так называемые "эргономические вмешательства", почти не оказывают никакого влияния на то, появится болезненное ощущение в шее или нет. Также имеется лишь небольшое количество подтверждений того, что эти вмешательства на самом деле могут избавить от боли.

В этот же момент было выявлено, что те, у кого постоянно наблюдаются боли в этой области, жалуются на непродолжительный и некачественный сон. Также они, в большинстве ситуаций, ведут малоподвижный образ жизни и зачастую ощущают чувство тревоги и подавленности. У них огромное количество мышечных зажимов в спине и в шейной области.

Ученые установили, что даже среди детей в возрасте 9 лет такие признаки, как тревожность и проблемы со сном, которые наблюдаются вместе с головными болями, неприятными ощущениями в животе и снижением настроения — являются факторами риска образования персистирования боли в шее.

С точностью можно утверждать и обратное: повысив физическую активность и наладив сон, можно избавиться от болевого синдрома в шейном отделе на длительное время.

В связи с этим получается, что можно сидеть так, как удобно (хотя позу все-таки рекомендуется периодически менять). В последние годы представители научной среды склонны верить тому, что осанка сама по себе — не тот фактор, которому нужно уделять огромное внимание.

Темы сон спина осанка фитнес здоровье боль в шее профилактика исследование неудобная поза
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