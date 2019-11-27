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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение атопического дерматита

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

К сожалению, на настоящий момент не существует препарата, который мог бы раз и навсегда избавить от атопического дерматита, но есть несколько мер и лекарств, которые могут помочь облегчить симптомы и предотвратить обострение данного заболевания.

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Известно, что по мере взросления многие симптомы ослабевают. Существует несколько профилактических мер, которые могут снизить частоту и тяжесть вспышек атопического дерматита. Они включают:

  • предотвращение известных триггеров
  • поддержание нормального уровня влажности кожи
  • предотвращение царапин

Лекарства, которые используются для лечения атопического дерматита, включают:

Смягчающие или увлажняющие средства

Смягчающие или увлажняющие средства помогают предотвратить сухость кожи, которая неизбежно появляется в период обострения атопического дерматита. Наиболее распространенным побочным эффектом использования смягчающих средств является сильное жжение.

Актуальные кортикостероиды

Кортикостероиды используются на коже в виде мазей, лосьонов или кремов. Актуальные кортикостероиды используются в терминах стандартной единицы, называемой единицей кончика пальца (FTU). Один FTU — это количество крема, которое покрывает кончик пальца взрослого человека.

Кортикостероиды работают, уменьшая воспаление кожи. Легкие включают гидрокортизон, а умеренные — бутират клобетазона. В тяжелых случаях могут потребоваться более сильные агенты.

Кортикостероиды должны применяться в соответствии с назначением. В умеренных и тяжелых случаях их также можно назначать между двумя вспышками.

Актуальные кортикостероиды могут вызвать легкое жжение или покалывание при применении. При длительном использовании они могут вызвать истончение кожи, усиление роста волос и появление прыщей.

Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты назначают для облегчения зуда. Ранее использованные средства вызывали сильную сонливость. В настоящее время назначаются препараты с низким седативным эффектом, такие как лоратадин, терфенадин, акривастин и цетиризин.

Оральные кортикостероиды

При тяжелых вспышках, когда местные или локально применяемые кортикостероиды не могут обеспечить облегчение, могут добавляться пероральные кортикостероиды. Обычно используемый агент — оральные таблетки преднизолона.

Иммунологические супрессоры

Иммунологические супрессоры, такие как местные ингибиторы кальциневрина, а также пимекролимус и такролимус, назначаются в тяжелых случаях. Они подавляют местный иммунитет и предотвращают аллергические реакции, приводящие к вспышкам.

Светолечение

Это самый распространенный вариант лечения пациентов с тяжелым атопическим дерматитом. Препарат вводится для оптимизации использования фототерапии. Используются пучки УФ-В (ультрафиолетового В) излучения с длиной волны 311 нм.

Не занимайтесь самолечением и следуйте инструкциям врача!

Фото превью: letidor.ru

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