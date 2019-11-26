Что такое атопический дерматит?

Атопический дерматит является аллергическим заболеванием кожи, которое возникает по ряду причин и характеризуется рецидивирующим течением.

Симптомы атопического дерматита:

Повышенная сухость кожи и нестерпимый зуд

Сыпь и кожные поражения на руках, ногах, внутри складок локтей, а также в области лица.

Кожа на пораженном участке со временем заметно уплотняется и начинает сильно шелушиться.

Эпидемиология атопического дерматита:

Атопический дерматит чаще всего поражает детей дошкольного возраста и младенцев. Заболевание может возникнуть и в более зрелом возрасте, но это бывает крайне редко, обычно атопический дерматит начинается в младенчестве. По мере взросления состояние может нивелироваться и даже полностью исчезнуть. Люди, которые проживают в холодном и сухом климате более восприимчивы к данному недугу, поэтому у них болезнь рецидивирует гораздо чаще, чем у тех, кто живет в более теплом и влажном климате.

Патофизиология и причины:

Атопический дерматит часто называют экземой. Хотя термины "атопический дерматит" и "экзема" часто используются взаимозаменяемо, они все-таки представляют собой несколько разные состояния.

Атопический дерматит является наиболее распространенным видом экземы. Сама же экзема может включать следующие состояния:

аллергическая контактная экзема

контактная экзема

дисгидротическая экзема

нумулярная экзема

себорейная экзема

нейродермит

застойный дерматит

Точная причина атопического дерматита неизвестна. Это заболевание часто встречается в семьях, где один из родителей или оба страдают или страдали от этого заболевания, но и может быть вызвано несколькими факторами окружающей среды. Люди с атопическим дерматитом могут иметь другие иммунологические расстройства, такие как сенная лихорадка и астма.

Диагностика и лечение атопического дерматита:

Атопический дерматит чаще всего диагностируется на основании клинических симптомов. Симптомы могут отличаться у разных людей. Некоторые люди могут иметь другие аллергические или иммунологические расстройства, такие как сенная лихорадка и астма, а некоторые могут иметь семейную историю атопического дерматита.

Существует несколько тестов для выявления и подтверждения атопического дерматита. Кожные тесты с использованием аллергенов являются одними из наиболее распространенных тестов, который используется для диагностики данного состояния.

Лечение атопического дерматита зависит от тяжести заболевания. Одним из основных способов лечения является предотвращение контакта с аллергеном, а также с раздражителями, которые вызывают обострение дерматита.

Лекарства, используемые для лечения атопического дерматита, включают мази и специальные кремы для кожи, которые помогают снизить аллергические реакции, в том числе кортикостероиды.

Также в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики, которые используются для лечения и профилактики инфекций, вызванных бактериями. Антигистаминные средства используются для предотвращения аллергических вспышек.

Фото превью: luckclub.ru