Атопический дерматит является аллергическим заболеванием кожи, которое возникает по ряду причин и характеризуется рецидивирующим течением.
Симптомы атопического дерматита:
Эпидемиология атопического дерматита:
Атопический дерматит чаще всего поражает детей дошкольного возраста и младенцев. Заболевание может возникнуть и в более зрелом возрасте, но это бывает крайне редко, обычно атопический дерматит начинается в младенчестве. По мере взросления состояние может нивелироваться и даже полностью исчезнуть. Люди, которые проживают в холодном и сухом климате более восприимчивы к данному недугу, поэтому у них болезнь рецидивирует гораздо чаще, чем у тех, кто живет в более теплом и влажном климате.
Патофизиология и причины:
Атопический дерматит часто называют экземой. Хотя термины "атопический дерматит" и "экзема" часто используются взаимозаменяемо, они все-таки представляют собой несколько разные состояния.
Атопический дерматит является наиболее распространенным видом экземы. Сама же экзема может включать следующие состояния:
Точная причина атопического дерматита неизвестна. Это заболевание часто встречается в семьях, где один из родителей или оба страдают или страдали от этого заболевания, но и может быть вызвано несколькими факторами окружающей среды. Люди с атопическим дерматитом могут иметь другие иммунологические расстройства, такие как сенная лихорадка и астма.
Диагностика и лечение атопического дерматита:
Атопический дерматит чаще всего диагностируется на основании клинических симптомов. Симптомы могут отличаться у разных людей. Некоторые люди могут иметь другие аллергические или иммунологические расстройства, такие как сенная лихорадка и астма, а некоторые могут иметь семейную историю атопического дерматита.
Существует несколько тестов для выявления и подтверждения атопического дерматита. Кожные тесты с использованием аллергенов являются одними из наиболее распространенных тестов, который используется для диагностики данного состояния.
Лечение атопического дерматита зависит от тяжести заболевания. Одним из основных способов лечения является предотвращение контакта с аллергеном, а также с раздражителями, которые вызывают обострение дерматита.
Лекарства, используемые для лечения атопического дерматита, включают мази и специальные кремы для кожи, которые помогают снизить аллергические реакции, в том числе кортикостероиды.
Также в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики, которые используются для лечения и профилактики инфекций, вызванных бактериями. Антигистаминные средства используются для предотвращения аллергических вспышек.
Фото превью: luckclub.ru
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