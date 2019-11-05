Почему человеческий мозг спит десятки раз в час

Компания под названием AAA Foundation for Traffic Safety занимается проблемами безопасности на дорогах, в частности, отслеживает причины, по которым происходят ДТП.

Недавние исследования ее специалистов показали: только в США около 16,5% ДТП со смертельными исходами вызваны эффектом «микросна». Оказывается, наш мозг способен на доли секунды впадать в это состояние, в результате чего значительно повышается шанс аварии. Как работает этот механизм?

Секунды достаточно: ученые ищут причину

Специалисты компании подняли и другие данные об авариях на транспорте, которые могли стать следствием эффекта «микросна». И самой крупной из связанных с этим явлением считается авария самолета AirFrance Flight 447, случившаяся в 2009 году и унесшая жизни 228 человек, бывших на борту. После прослушивания данных бортовых самописцев врачи определили, что капитан спал около часа в день, что и спровоцировало «микросон».

Ученые AAA Foundation for Traffic Safety для изучения феномена собрали группу добровольцев и предложили им простую игру: около 50 минут нужно было передвигать курсор по экрану с помощью джойстика, следуя точно за меняющей положение точкой. В ходе игры ученые фиксировали, как работает мозг подопечных, и не впадает ли он в состояние «микросна».

Итоги эксперимента: меньше спишь - больше рискуешь

Согласно результатам игры, в среднем каждый участник теста 79 раз подвергался эффекту «микросна», самый длинный зафиксированный случай длился около 6 секунд.

«Исследование показало, что при возникновении эффекта мозг старается вернуть «управление» теми участками, которые временно отключаются. Вполне возможно, что именно этот процесс и вызывает известный многим внезапный толчок после дремы.

Потеря даже часа сна может сказаться на здоровье негативно. При этом не помогает даже такая мера, как летнее/зимнее время, например, весной люди, живущие по этой схеме, теряют час сна, и медики фиксируют увеличение числа сердечных приступов почти на четверть (24%).

Микросон не столь опасен, если вы высыпаетесь. Это самый простой способ борьбы с ним, но если вы не можете менять график, используйте различные носимые гаджеты, которые помогут отследить показатели и подадут звуковой или электрический сигнал, не давая вам уснуть. Так вы сможете минимизировать возможные неприятности», - отмечают врачи.

Проблема, поднятая исследователями, актуальна в связи с модой среди молодежи на депривацию сна, то есть намеренное недосыпание. Состояние, наступающее из-за этого, сходно с алкогольным или наркотическим опьянением, отмечают эксперты.

Фото: runnersworldtr.com