Волнение перед выступлением на публике ухудшает память

Если вы нервничаете и переживаете перед своим выступлением для группы людей, будь то лекция, презентация или просто совещание на работе, оказывается, хуже запомните, что происходило до мероприятия.

Такой вывод сделали ученые Университета Ватерлоо (Канада) после исследования в группе, состоящей из 400 человек. Полный материал статьи - в "Journal of Memory and Language", специально для наших читателей адаптированной и сокращенной для быстрого ознакомления.

«Эффект воспроизведения»

Изначально ученые проверяли различные методики, помогающие лучше запомнить информацию. В частности, оказалось, что зачитывание данных вслух действительно повышает их запоминаемость, тогда как проговаривание про себя дает менее стабильный эффект. Эта особенность называется "эффектом воспроизведения".

Казалось бы, все прекрасно: проговаривайте данные выступления перед ним, и все пройдет как надо. К тому же чтение вслух активирует целых три процесса, которые так или иначе помогают запоминанию:

артикуляцию и жестикуляцию;

восприятие своего или чужого голоса;

самоадресацию.

Но у "эффекта воспроизведения" оказалась и обратная сторона: когда люди что-то читают вслух, они, оказывается, хуже запоминают все, что происходит в это время вокруг них.

Ученые в рамках эксперимента проверили 400 человек, каждый из которых сначала читал текст про себя, а затем еще один - вслух. И если людям перед началом эксперимента говорили о том, что второй текст им придется читать вслух, они хуже запоминали первый. При соблюдении "тайны" эффект не проявлялся.

"Просто выступите в числе первых"

Ноа Форрин, один из ведущих авторов работы и координатор исследования, отмечает, что этот эффект сильнее всего влияет на людей, склонных к переживанию о провале. «Ожидание своего выступления для людей, склонных анализировать возможные итоги провала, значительно ухудшает память, мешая запоминать информацию, которой делятся другие спикеры. Чтобы минимизировать этот эффект, стоит просто выступать первым или в числе первых, тогда получится быстрее перестать переживать и более полно сконцентрироваться на чужих выступлениях. Так вы снизите шанс появления "слепой зоны" в воспоминаниях», - отмечает специалист.

Также среди интересных эффектов, выявленных в ходе эксперимента и указанных в аннотации:

комбинированное чтение (часть текста - вслух, часть - про себя) ухудшает запоминание всего текста;

тексты, которые читают тихо, запоминаются хуже, чем тексты, которые читают громко;

предвкушение выступления мешает сосредоточиться даже на читаемом вслух тексте.

Фото: m.fotostrana.ru

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