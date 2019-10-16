Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Анна Смирнова

Как удержать вес и объемы после похудения

Здоровье » Ваше здоровье print

Многие женщины заверяют, что сбросить вес на самом деле не так сложно, как потом удержать его на желаемой отметке.

Ведь очень часто с таким трудом сброшенные килограммы и объемы возвращаются спустя небольшой промежуток времени и нередко даже в большем количестве, что приводит в ужас.  

Как избежать возврата потерянных килограммов?

Диетологи и фитнес-тренеры делятся советами и своими наблюдениями.

Прежде всего, нужно пить воду. Пить ее в достаточных количествах из расчета 30 мл/кг веса. Дело в том, что вода ускоряет практически все обменные процессы и процесс похудения - в их числе.

Главный враг фигуры - сладкое и мучное. Тут должен быть строгий контроль без всяких послаблений. Если не удержались и съели что-то сладкое, лучше «отработайте» эти калории физическими упражнениями.  

Режим питания - очень важная вещь на пути к похудению. Поэтому не просто нельзя пропускать приемы пищи, а еще и нужно делать в одно и то же время. Кроме того, такой подход спасет от непреодолимого желания поесть что-нибудь вечером, что почти всегда - первый шаг к лишним килограммам.

Читайте также: Голод может отодвинуть старение организма и продлить жизнь

Всегда помнить о "жидких" калориях. Зачастую чаи, кофе с молоком, различные сладкие напитки просто не берутся во внимание, а ведь они играют важную роль, насыщая организм лишними калориями, которые затем и откладываются на талии и бедрах.

Если в первой половине дня можно себя баловать даже не самой низкокалорийной пищей, то после 16.00 она должна быть исключена, поскольку с этого времени суток процесс метаболизма углеводов идет на спад. По этой причине следует отказаться от употребления сладостей, выпечки, сладких фруктов, овощей, содержащих крахмал.

Также следует брать пример с образа жизни итальянцев, которые считаются одной из самых «худых» наций. Они, кстати, сохраняют до глубокой старости не только идеальный вес, но и прекрасный внешний вид, старость словно обходит их стороной.

Да и по продолжительности жизни итальянцы держат пальму первенства: средняя продолжительность жизни мужчин - 81 год, женщин - 85 лет.

По мнению ученых, которые решили рассекретить феномен вечно молодых итальянцев, питание стоит на первом месте. К еде они относятся очень трепетно. Их рацион (он относится к средиземноморской кухне) богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Все это и позволяет жителям Италии всегда быть в форме.

Фото: u-f.ru

Читайте также: Пей и худей: напитки, помогающие сохранить стройность

Темы похудение удержать вес сбросить вес продукты питания правила удержания веса
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Как удержать вес и объемы после похудения
Новости спорта
Идеальный отпуск: как "прокачать" себя на курорте "Роза Хутор"
Формула небес
Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня
Новости Все >
Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа
"Содрали всю фактуру": Кормухина обвинила Гагарину в плагиате
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Красноярцы на сходе потребовали наказать убийц биатлониста Сисигина
Курсантов автошкол предложили водить на экскурсии в морги
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
Сотрудники МВД увольняются, опасаясь пенсионной реформы
Авиакомпания "Победа" объявила о повышении цен на билеты из-за границы
В Саратове школьникам запретят отклоняться от маршрута до школы
Известны шесть участников Евро-2020
Последние материалы
Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Как удержать вес и объемы после похудения
Идеальный отпуск: как "прокачать" себя на курорте "Роза Хутор"
"Содрали всю фактуру": Кормухина обвинила Гагарину в плагиате
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Красноярцы на сходе потребовали наказать убийц биатлониста Сисигина
Курсантов автошкол предложили водить на экскурсии в морги
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
Сотрудники МВД увольняются, опасаясь пенсионной реформы
Авиакомпания "Победа" объявила о повышении цен на билеты из-за границы
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов "Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере Василий Амирджанов Игорь Буккер Смертная казнь как политический джокер Игорь Буккер
Комментарии
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
"Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Fakt (Польша): НАТО защищает нас от России
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
История и современность
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Египетский поход Наполеона: почему французам не удалось завоевать Египет?
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Сотрудники МВД увольняются, опасаясь пенсионной реформы
Сотрудники МВД увольняются, опасаясь пенсионной реформы
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
BBC обвинило Россию в аннексии борща
BBC обвинило Россию в аннексии борща
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
О чем расскажут наши губы: при каких признаках нужно идти к врачу, а когда не следует беспокоиться
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Декор для любителей звездного неба
Декор для любителей звездного неба
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ