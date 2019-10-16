Как удержать вес и объемы после похудения

Многие женщины заверяют, что сбросить вес на самом деле не так сложно, как потом удержать его на желаемой отметке.

Ведь очень часто с таким трудом сброшенные килограммы и объемы возвращаются спустя небольшой промежуток времени и нередко даже в большем количестве, что приводит в ужас.

Как избежать возврата потерянных килограммов?

Диетологи и фитнес-тренеры делятся советами и своими наблюдениями.

Прежде всего, нужно пить воду. Пить ее в достаточных количествах из расчета 30 мл/кг веса. Дело в том, что вода ускоряет практически все обменные процессы и процесс похудения - в их числе.

Главный враг фигуры - сладкое и мучное. Тут должен быть строгий контроль без всяких послаблений. Если не удержались и съели что-то сладкое, лучше «отработайте» эти калории физическими упражнениями.

Режим питания - очень важная вещь на пути к похудению. Поэтому не просто нельзя пропускать приемы пищи, а еще и нужно делать в одно и то же время. Кроме того, такой подход спасет от непреодолимого желания поесть что-нибудь вечером, что почти всегда - первый шаг к лишним килограммам.

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Всегда помнить о "жидких" калориях. Зачастую чаи, кофе с молоком, различные сладкие напитки просто не берутся во внимание, а ведь они играют важную роль, насыщая организм лишними калориями, которые затем и откладываются на талии и бедрах.

Если в первой половине дня можно себя баловать даже не самой низкокалорийной пищей, то после 16.00 она должна быть исключена, поскольку с этого времени суток процесс метаболизма углеводов идет на спад. По этой причине следует отказаться от употребления сладостей, выпечки, сладких фруктов, овощей, содержащих крахмал.

Также следует брать пример с образа жизни итальянцев, которые считаются одной из самых «худых» наций. Они, кстати, сохраняют до глубокой старости не только идеальный вес, но и прекрасный внешний вид, старость словно обходит их стороной.

Да и по продолжительности жизни итальянцы держат пальму первенства: средняя продолжительность жизни мужчин - 81 год, женщин - 85 лет.

По мнению ученых, которые решили рассекретить феномен вечно молодых итальянцев, питание стоит на первом месте. К еде они относятся очень трепетно. Их рацион (он относится к средиземноморской кухне) богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами.

Все это и позволяет жителям Италии всегда быть в форме.

Фото: u-f.ru

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