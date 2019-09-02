Голод может отодвинуть старение организма и продлить жизнь

Стволовые клетки - это строительные кирпичики нашего организма. Они замещают старые клетки на новые, причем это касается практически всех органов. Учёные провели ряд исследований и выяснили, что голод заставляет работать стволовые клетки в два раза интенсивнее.

Стволовые клетки тоже стареют

Но стволовые клетки тоже не бесконечные, и вместе с годами человека стареют и эти клетки. Причем с возрастом запас этих клеток неумолимо сокращается. А это, в свою очередь, сказывается на состоянии всего организма. Ведь в такой ситуации некоторые органы попросту перестают обновляется. Но как только наступает голод, процесс обновления запускается снова.

Исследования на мышах

Исследования проводились на мышах. Учёные из Массачусетского технологического института проводили эксперименты со стволовыми клетками мышей. В частности, работа велась над клетками, восстанавливающими стенки кишечника грызунов. Дело в том, что слой этих клеток меняется очень быстро, где-то в течение пяти дней, а значит, это поможет наблюдать за процессом в реальном времени.

Суть исследований заключалась в следующем. Очень старых мышей 24 часа держали впроголодь. Затем из их кишечника брали стволовые клетки и формировали небольшой органоид, который как бы повторял кишечник мыши. Естественно, чтобы создать такой мини-орган, стволовыми клеткам надо было работать очень интенсивно. И вот с помощью создания такого органоида удалось установить, что голодание увеличивает регенеративные возможности стволовых клеток почти в два раза. А это, в свою очередь, свидетельствует, что во время голодания стволовые клетки всего организма повышают свои возможности. Голод заметно омолаживает старые стволовые клетки. Но любопытно ещё и то, что голод заставлял увеличивать активность стволовых клеток и у молодых мышей.

Стволовые клетки активно расщепляют жирные кислоты

Суть процессов, происходящих при голодании сводится к следующему. Во время голода стволовые клетки перестают использовать в качестве источника энергии углеводы. Они начинают активно расщеплять жирные кислоты. При этом у стволовых клеток активируются гены, которые отвечают за метаболизм. Именно расщепление жирных кислот и является механизмом при котором клетки увеличивают свои возможности.

У этих исследований большие перспективы. Ученые уверены, что с помощью голодания можно очень эффективно заживлять любые раны. Также перспективным направлением является восстановление организма больных раком после прохождения химиотерапии и облучения.

Фото: huffpost.com

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