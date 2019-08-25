Три целебных растения, которые рекомендуют ученые

Некоторые считают, что применение растений в качестве терапевтических средств - что-то из разряда гомеопатии. Но это не совсем так. Естественно, природные препараты не могут победить тяжелые недуги. И, конечно, не нужно вместо похода к врачу и лечения с помощью лекарственных препаратов выбирать фитотерапию.

Однако на самом деле существуют некоторые растения, которые эффективны в решении ряда вопросов. И это подтверждается с научной стороны. Рассмотрим действие трех представителях флоры, которые знамениты своими целительными свойствами, а также одобрены учеными для лечения заболеваний.

Имбирь

Ввиду своих сильных антиоксидантных и противовоспалительных свойств (за которые следует поблагодарить гингеролу - химическую комбинацию, находящуюся в растении), имбирь уже несколько столетий пользуется повышенным спросом в народной медицине.

Большая часть ученых при этом восхваляют чудодейственные свойства корня имбиря, который способен избавить от тошноты и нормализовать рабочий процесс пищеварительного тракта.

Так, одна исследовательская работа продемонстрировала, что данный участник списка так же результативен, как медикаментозное средство от тошноты, но имеет меньшее число побочных эффектов. Кроме того, имбирь может расщеплять газ, в связи с чем быстро избавит человека от вздутия живота.

Родиола розовая

Корень этого «долгожителя» среди других представителей флоры, который можно найти лишь в местах с холодным и умеренным климатом, например, на территории нашей страны, часто применяется для избавления от стресса и тревоги.

Исследовательские деятельности постановили, что родиола оказывает существенную поддержку нервной системе с помощью выравнивания уровня кортизола - главного стрессового гормона.

Но корень родиолы розовой обладает и обратным эффектом. Ученые заявляют, что растение может придать дополнительную энергию и повысить выносливость у спортсменов.

Мелисса

Если человек является истинным фанатом чая, со 100%-ной вероятностью он хотя бы единожды пил его с этим растением. Кроме сногсшибательного аромата, мелисса хорошо себя проявляет в терапии вирусного недуга. Например, было выявлено, что она особенно полезна в борьбе с вирусом классического герпеса первого типа (ВПГ-1) - группы инфекций, которые стимулируют формирование некоторые болезней.

По результатам двойного слепого эксперимента, где участвовали 116 добровольцев с герпесом, выяснилось, что 96% тех людей, кто обрабатывал "болячку" экстрактом вышеуказанного растения пять раз в день, до конца побороли недуг за восемь дней.

Другая исследовательская деятельность, где применялось уже эфирное масло мелиссы, только подтверждает итоги предыдущего опыта: в данном случае разительные изменения в лучшую сторону наблюдались спустя трое суток.

Фото: vitalady.ru

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