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Автор Александра Балан-Сенчук

Терапия кальцификации зависит от причины и места, где отложился кальций

Здоровье print

Лечение кальцификации в значительной степени зависит от причины и места, где произошло накопление кальция, а также от осложнений, возникающих в результате расстройства. Управление кальцификацией из-за гиперкальциемии, прежде всего, сосредоточено на серьезности заболевания и связанных с ним симптомов.

Кожные проявления кальцификации

Эти признаки имеют очень ограниченную терапию, и основная проблема должна быть исправлена, чтобы эффективно управлять ими. Тем не менее такие агенты, как кортикостероиды, могут быть использованы, поскольку они, как правило, обладают противовоспалительными свойствами и подавляют фибробластическую активность, которая связана с отложениями на коже.

Кроме того, блокатор кальциевых каналов "Дилтиазем" также показал различные полезные результаты. В дополнение к химиотерапевтическому подходу против кожной кальцификации может также использоваться физическая (например, электрическая ударно-волновая литотрипсия) и хирургическая терапия.

Терапия кальцификации сосудов и молочных желез

Сосудистая кальцификация является ценным предиктором развития ишемической болезни сердца. Липидоснижающие препараты эффективны в снижении прогрессирования коронарной и сосудистой кальцификации. Кроме того, предложены различные способы лечения остеопороза, такие как кальцитриол, добавки с кальцием, эстрадиол и прерывистый ПТГ (паратгормон).

Показано, что прерывистый ПТГ подавляет кальцификацию сосудов без каких-либо изменений сывороточного фосфора, что противоположно тому, что происходит при длительном ПТГ при гиперпаратиреозе.

Однако многие агенты, используемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как заместительная гормональная терапия, антиоксиданты, статины и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, могут влиять на здоровье костей.

Подозрительные кальцификации необходимо подвергнуть биопсии и осмотру на наличие злокачественного потенциала. В случае обнаружения раковых заболеваний лечение может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и/или лучевую терапию.

Управление кальцифицирующим тендинитом и суставами

Лечение кальцинирующего тендинита варьируется в зависимости от радиологической и клинической фазы кальцификации. Пациентам могут назначать анальгетики, такие как НПВП, для уменьшения боли, связанной с состоянием. Физическая терапия, как правило, показана для обеспечения поддержания или восстановления сустава и движения. Формы физиотерапии включают тепло, лечение холодом и электроанальгезию.

Хотя механизм действия неизвестен, считается, что экстракорпоральная ударно-волновая терапия вызывает механическое разрушение осадка в сочетании с поглощением тканей.

Другие способы механического разрушения отложений кальция включают прокалывание их иглами и аспирацию их содержимого. Лучевая терапия может также использоваться для кальцификации тендинита.

Фото: ihondrolock.ru

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Темы в крови лечение кальцификация накопление кальция
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