Почему в крови бывает много кальция?

Гиперкальциемию характеризует высокая концентрация в крови кальция, при котором его показатели превышают отметку в 2,6 ммоль/л.

Повышенное содержание кальция в крови может быть связано со многими патологическими явлениями, такими как гиперкальциемия злокачественных новообразований (часто встречается при поздней стадии рака), первичный гиперпаратиреоз, нарушения витаминов K и D, всасывание в кишечнике и фармакологические препараты.

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Большинство случаев гиперкальциемии злокачественных новообразований связаны с нарушением регуляции паратиреоидного гормона (ПТГ) и ПТГ-связанного пептида (ПТГрП). При нормальных физиологических условиях ПТГ активируется при снижении уровня кальция в крови, что в конечном итоге приводит к увеличению поглощения кальция как почечными канальцами, так и кишечником для коррекции падения.

Гиперпаратиреоз может быть первичным вследствие увеличения околощитовидных желез и, следовательно, повышения уровня гормона ПТГ, или вторичным вследствие болезни, вызывающей низкий уровень кальция в организме.

Причины первичного гиперпаратиреоза включают доброкачественные опухоли, такие как аденома или злокачественные опухоли, которые очень редки.

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Чрезмерная выработка ПТГ приводит к неизбежному увеличению сывороточного кальция вследствие высвобождения кальция из костей и увеличения количества кальция, поглощаемого из тонкой кишки, как под влиянием гормона ПТГ.

Витамин К играет очень важную роль в доставке кальция к его физиологическим точкам в организме и удалении его из областей, где его обычно не должно быть. Дефицит витамина К из-за лекарств, таких как варфарин, который противодействует ему, или закупорка желчи, которая препятствует всасыванию в кишечнике, препятствует его физиологической функции.

Витамин D важен для всасывания кальция в кишечнике и почках, и данные показывают, что гипервитаминоз витамина D может быть вызван дефицитом витамина К.

Травма тканей

Когда ткани повреждены, генерируются локальные сигналы хемоаттрактанта, чтобы втянуть кальций в поврежденную область. Например, повреждение кровеносных сосудов приводит к образованию атеросклеротической бляшки с накоплением жира, которая со временем становится кальцинированной.

Другим примером повреждения ткани с образованием отложений кальция является ткань молочной железы, где жирные кислоты высвобождаются и соединяются с кальцием и растут со временем, что может привести к таким процессам, как незлокачественные фиброзно-кистозные изменения.

В случаях обширного некроза тканей воспалительная реакция приводит к химиопритяжению и заживлению кальция с возможной постоянной кальцификацией. Этот тип кальцификации может быть вызван инфекциями (например, вирусными или бактериальными) и часто наблюдается в легких.

В случаях хронического воспаления, такого как панкреатит из-за чрезмерного употребления алкоголя, или повторного повреждения тканей в сухожилиях коленей, плеч и лодыжек, также могут образовываться отложения кальция.

Фото: lifekhacker.com

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