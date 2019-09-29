Медиальный эпикондилит, или Теннисный локоть

Медиальный эпикондилит - это состояние, которое в народе называют "теннисным локтем", когда отмечается прогрессирующий дистрофический процесс в области сустава, там, где крепятся мышцы к выступам на плечевой кости.

Причины медиального эпикондилита

Медиальный эпикондилит возникает из-за повреждения сухожилий, которые отвечают за движения запястья в направлении ладони. Любая чрезмерная сила, используемая для создания этого движения, может вызвать этот недуг.

Люди со слабыми мышцами плеча и запястья более подвержены этому заболеванию. Кроме того, использование спортивного или рабочего оборудования, которое имеет неправильный размер или вес для человека, связано с повышенным риском развития медиального эпикондилита.

Симптомы медиального эпикондилита

Боль от медиальной стороны локтя до запястья является характерным симптомом медиального эпикондилита. Некоторые пациенты сообщают об ощущениях боли от локтя до мизинца в руке. Боль обычно усиливается, когда запястье сгибается в сторону ладони, особенно тогда возникает некоторое сопротивление движению. Захват или сжатие объекта рукой может также вызвать боль у пострадавших людей.

Симптомы обычно проявляются постепенно при продолжающемся использовании мышц предплечья для движения запястья. Чаще всего болезнь поражает доминирующую руку.

Диагностика медиального эпикондилита

Диагностика обычно включает в себя тщательный анализ истории болезни пациента и физический осмотр.

Во время физического осмотра пациента просят положить руку на диагностический стол в удобном положении ладонью вверх. Из этой позиции пациент должен получить указание поднять руку, сгибая запястье с некоторым сопротивлением, например небольшим весом. Пациенты с этим заболеванием сообщают о боли во внутренней части локтя.

Лечение медиального эпикондилита

Первоначально следует избегать любой активности, которая была идентифицирована, как потенциальная причина медиального эпикондилита (в течение всего процесса выздоровления).

Существуют различные методы физиотерапии, которые обычно используются при лечении этого заболевания. Применение пакета со льдом сразу после инцидента может помочь уменьшить воспаление в этой области. В последующие недели физиотерапевт может порекомендовать упражнения для улучшения силы и гибкости соединительных тканей, поддерживающих локтевой сустав. Это особенно важно для предотвращения повторяющихся повреждений сухожилия.

Лекарства могут использоваться, чтобы помочь управлять болью, связанной с медиальным эпикондилитом. Обычно рекомендуются простые обезболивающие препараты, такие как ацетаминофен (парацетамол) или аспирин. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также уменьшают воспаление в этой области. Местные инъекции кортикостероидов используются для сильной боли, чтобы уменьшить воспаление и помочь выздоровлению.

Хирургическое вмешательство редко применяется при лечении медиального эпикондилита, но может быть показано в некоторых ситуациях. Соответствующее лечение будет зависеть от индивидуальных особенностей случая, включая причину, тяжесть и сопутствующие заболевания.

Фото: sportklinika.ru

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