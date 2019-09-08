Хроническую болезнь почек чаще всего вызывают диабет и гипертония

Хроническая болезнь почек обычно возникает в результате других заболеваний, которые создают дополнительную нагрузку и могут привести к повреждению. Например, большинство случаев вызваны диабетом или гипертонией, хотя есть и другие причины, которые могут быть ответственны за состояние.

Сахарный диабет

Диабет характеризуется избыточной концентрацией глюкозы в крови, которая может повредить многие органы организма, в том числе почки. Когда в крови накапливается глюкоза, это может повредить клубочковый фильтр в почках и повлиять на фильтрацию жидкости и отходов.

Инсулин играет важную роль в регуляции уровня глюкозы в крови. Существует два основных типа диабета, в зависимости от причины превышения уровня глюкозы в крови по отношению к инсулину: снижение выработки инсулина или неэффективность инсулина в организме. Оба эти типа связаны с повышенным риском ХБП.

Повышенное кровяное давление

Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, может увеличить нагрузку на почки для фильтрации крови и со временем привести к повреждению органа. Кроме того, ХБП может привести к повышению артериального давления, и примерно у 90% пациентов с ХБП стадии 3 или выше наблюдается гипертония.

Причина высокого кровяного давления в подавляющем большинстве случаев неизвестна, хотя, по-видимому, она тесно связана с диетой и образом жизни человека.

Гломерулонефрит

Гломерулонефрит - это состояние, связанное с воспалением клубочков, которое играет важную роль в фильтрации крови в почках. Если клубочек воспаляется и повреждается, может наблюдаться снижение функции почек и ХЗП.

Системная красная волчанка - это аутоиммунное заболевание, которое включает в себя поражение ткани почки, как если бы это была инородная ткань. Следовательно, это может привести к повреждению клубочковой ткани и привести к ХБП.

Рецидивирующие инфекции

Частые инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или пиелонефрит также могут быть причиной снижения функции почек и ХБП. Данные заболевания наиболее часто встречается у людей, которые подвержены инфекции в этом районе и регулярно испытывают ИМП.

Врожденные пороки развития

Некоторые врожденные аномалии в матке связаны с аномалиями почек, которые могут помешать нормальному оттоку мочи. Это может привести к оттоку мочи и повышенному риску повторных инфекций мочевыводящих путей.

Почечная обструкция

Обструкция в мочевыводящих путях может нарушить поток мочи через почку и может увеличить риск хронического заболевания почек.

Например, камни в почках, опухоли и увеличенная предстательная железа могут в некоторых случаях вызывать ХБП. Кроме того, крупные кисты могут оказывать аналогичное воздействие и повреждать окружающие ткани.

Лекарственные препараты

Хроническое использование некоторых лекарств, включая литий и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин или ибупрофен, может привести к повреждению почек и снижению функции органов.

Фото: news.milli.az

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