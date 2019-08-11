Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика

Инфекции мочевыводящих путей являются серьезной проблемой общественного здравоохранения, вызванной целым рядом различных патогенов. Когда инфекция мигрирует в верхние мочевые пути или проникает туда через кровь, воспаляются как таз, так и паренхима почки. Это состояние и есть пиелонефрит.

Пиелонефрит характерен для всех возрастных групп, но с признанными пиковыми возрастами в младенчестве (чаще у девочек), детородном возрасте у женщин и пожилых, особенно у мужчин с патологией предстательной железы. Факторами риска в этих группах являются относительно короткая уретра у новорожденных девочек, обструкция мочевых путей увеличивающейся маткой во время беременности и хроническая обструкция в результате гиперплазии предстательной железы.

Клинические признаки

Клинические проявления пиелонефрита могут сильно варьироваться. Классические симптомы пиелонефрита включают: сильный озноб, лихорадку (температура тела 38 ° C или выше), а также одностороннюю или двустороннюю боль в боку с костовертебральной болезненностью. Эти признаки обычно сопровождаются дизурией (нарушением процесса мочеиспускания) и его частотой.

Важно подчеркнуть, что ни один из этих симптомов не является надежным для определения анатомического уровня инфекции. Кроме того, желудочно-кишечные симптомы могут также присутствовать при остром пиелонефрите, а именно: боль в животе, диарея, тошнота и рвота.

Дети младше двух лет могут иметь только высокую температуру без симптомов, связанных с мочевыводящими путями. Другие результаты включают плохой аппетит, боль в животе и вялость. У детей старшего возраста могут быть лихорадка, озноб, рвота и боль в боку, включая типичные признаки, такие как дизурия и частое мочеиспускание.

В отличие от острого пиелонефрита, хронический пиелонефрит представляет собой прогрессирующий процесс. Чаще всего это проявляется как прогрессирующая почечная недостаточность, часто с гипертонией. Примерно от 11% до 20% терминальной стадии почечной недостаточности является результатом хронического пиелонефрита.

Диагностика

История болезни и своевременный медицинский осмотр представляют собой наиболее полезные инструменты для установления диагноза острого пиелонефрита. Тем не менее, для подтверждения диагноза используются лабораторные анализы, такие как анализ мочи и посев мочи. Образцы мочи получают с помощью метода чистого улова, который является стандартной практикой для получения полезного образца.

Лабораторные результаты включают пиурию, бактериурию, зернистые или лейкоцитарные слепки и положительную культуру мочи. Гематурия может присутствовать у людей с циститом и пиелонефритом. Анализы крови могут показать повышенную скорость оседания эритроцитов, повышенные уровни СРБ и лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом.

Иногда обнаруживаются положительные культуры крови, которые выращивают тот же организм, что и культивируемый из мочи, чаще всего у госпитализированных пациентов. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что это открытие указывает на более сложное течение заболевания у здоровых людей с пиелонефритом.

Визуальные исследования иногда необходимы для подтверждения клинического диагноза пиелонефрита. Ультразвук может легко обнаружить наличие обструкции, а также продемонстрировать характерные признаки, указывающие на острый пиелонефрит. Компьютерная томография более чувствительна, чем ультрасонография, но требует использования внутривенного контраста и облучения.

Фото: karadacare-navi.com

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