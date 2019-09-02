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Автор Александра Балан-Сенчук

Опухоль Вильмса в 90% случаев поражает почки детей

Здоровье print

Опухоль Вильмса (нефробластома) представляет собой тип рака, который первоначально появляется в почках. Это наиболее распространенный тип онкозаболевания почки у детей (на его долю приходится примерно 90% случаев).

Большинство случаев единичной опухоли Вильмса односторонние, то есть поражают только одну из двух почек. Иногда примерно у одного из 15 детей с этим типом рака могут быть множественные опухоли в одной почке. Кроме того, около 5% случаев имеют двустороннее заболевание, при котором опухоли поражают обе почки.

Симптомы опухоли Вильмса

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, поэтому чаще всего проходит продолжительный период времени до момента определения состояния. Но в  большинстве случаев, все же, диагноз ставится до того, как опухоль метастазирует.

Основные симптомы:

  • Боль в животе и отек.

  • Запор.

  • Лихорадка.

  • Повышенное кровяное давление.

  • Потеря аппетита.

  • Недомогание.

  • Тошнота.

  • Изменение цвета мочи.

  • Рвота.

Может также наблюдаться рост, локализованный на одной стороне тела в брюшной области, вследствие роста опухоли. Это обстоятельство может быть обнаружено при физическом осмотре.

Диагностика опухоли Вильмса

Может потребоваться несколько сканирований и визуализационных тестов, чтобы определить причины симптомов. Эти тесты могут включать в себя:

  • Анализ крови на признаки анемии и уровень мочевины и азота.
  • Компьютерную томографию (КТ) брюшной полости.
  • Креатинин разминирования.
  • УЗИ брюшной полости.
  • Анализ мочи.
  • Рентген брюшной полости и грудной клетки.

Диагноз может быть подтвержден только с помощью биопсии опухолевых клеток, которые изучаются под микроскопом в лабораторных условиях. Если признаки опухоли Вильмса обнаружены, могут потребоваться дополнительные анализы для подтверждения метастазирования в другие области тела.

Типы опухоли Вильмса

Существует два основных типа заболевания в зависимости от их микроскопического вида:

  • Благоприятная гистология относится к клеткам, которые не проявляют нормальных качеств, но не показывают признаков анаплазии. Этот тип приходится на большинство детей с опухолью Вильмса и имеет хороший прогноз.

  • Неблагоприятная гистология относится к клеткам с широкой вариабельностью, характеризующимся большой и искаженной ДНК в ядре клетки, известной как анаплазия. Это менее распространенный тип и связан с худшим прогнозом.

Прогноз опухоли Вильмса

Прогноз недуга, как правило, положительный, особенно когда болезнь обнаруживается на ранней стадии, до того, как она метастазировала в другие области тела. Локализованные опухоли связаны с частотой излечения в 90% случаев.

Первичная опухоль обычно удаляется как можно раньше, чтобы предотвратить распространение на другие органы: легкие, печень, кости и мозг. Это может повлиять на функцию почек, но считается, что польза от этого значительно превышает риски.

Фото: domadoktor.ru

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Темы дети диагностика типы опухоли опухоль вильмса симптомы опухоли прогноз заболевания
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