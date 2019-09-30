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Автор Александра Балан-Сенчук

Что нужно сделать, чтобы не заболеть бешенством

Здоровье print

Бешенство - это вирусное заболевание, которое ежегодно приводит к гибели примерно 55 000 человек во всем мире. Если люди подвергаются воздействию вируса и не принимают профилактические меры, болезнь для них может оказаться смертельной.

Профилактика бешенства особенно важна, потому что, как правило, когда симптомы болезни становятся узнаваемыми, уже слишком поздно лечить вирус. Вместо этого рекомендуется, чтобы население, проживающее в районах с высоким риском заболевания бешенством или выезжающее туда, принимало соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать фатальных последствий заболевания.

Профилактика включает в себя избегание контакта с зараженными животными, а также предусмотреть вакцинацию для предотвращения распространения вируса и возникновения клинического состояния.

Вакцинация домашних животных

В начале 20-го века вакцинация всех домашних животных стала обычным явлением во многих развитых странах. Это существенно изменило распространенность бешенства у животных в этих регионах и помогло снизить количество случаев заболевания людей. Вакцинация большинства животных привела к значительному улучшению числа зарегистрированных случаев бешенства. Это очевидно при рассмотрении практики Америки и Европы, где заболеваемость бешенством неуклонно снижалась в течение прошлого столетия.

Осторожность в зонах повышенного риска

Поскольку различные районы мира связаны с более высоким риском бешенства, людям, находящимся в зонах повышенного риска, необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

Рекомендуется держаться на некотором расстоянии от бездомных животных в этих местах и избегать любого контакта с ними. До 40% людей, сообщающих об укусе животных и подозреваемых в бешенстве, - это дети в возрасте до 15 лет, что, вероятно, является следствием более тесного контакта с бездомными животными. Следовательно, важно, чтобы дети, живущие в районах повышенного риска или путешествующие по ним, были должным образом осведомлены о риске бешенства и избегании тесного контакта с неизвестными животными.

Кроме того, людям, путешествующим в районы высокого риска, необходимо сделать прививку от бешенства перед поездкой, чтобы минимизировать вероятность заражения. 

Профилактическая вакцинация 

Если животное, подозреваемое в заражении вирусом бешенства, кусает человека, рекомендуется серия прививок для постконтактной профилактики (ПКП). Поскольку симптомы обычно развиваются, когда уже слишком поздно эффективно лечить заболевание, важно, чтобы все люди, подвергающиеся риску, были вакцинированы после предполагаемого воздействия, независимо от присутствующих симптомов.

ПКП включает инъекции антирабического иммуноглобулина и вакцины вскоре после воздействия вируса, причем четыре последовательных вакцины вводят в течение следующих 14 дней. Этот метод, как известно, чрезвычайно эффективен и помогает примерно 15 миллионам человек с возможными случаями бешенства каждый год во всем мире. Ожидается, что он предотвратит заболевание и спасет жизни сотен тысяч людей ежегодно.

Фото: image.anninhthudo.vn

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Темы бешенство смертельная болезнь вирусное заболевание профилактические меры
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