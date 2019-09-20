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Автор Александра Балан-Сенчук

Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных

Здоровье print

Лептоспироз вызывается бактериальным родом Leptospira (спиральными грамотрицательными аэробными бактериями). Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.

Причины заболевания

Источниками инфекции являются моча или загрязненная мочой среда (например, вода, пища и почва) инфицированных животных, например, крыс, крупного рогатого скота, кошек, собак и диких животных.

Приблизительно у 90% пострадавших присутствуют легкие гриппоподобные симптомы, в то время как у небольшого процента могут возникнуть опасные для жизни состояния. Это серьезное проявление лептоспироза известно как болезнь Вейля.

Клиническая картина

Заболевание имеет двухфазную клиническую картину. Сначала возникает острая или сепсисная фаза, за которой следует вторичная стадия или иммунная фаза. Острая фаза длится около недели, тогда как иммунная фаза характеризуется выработкой антител и выделением лептоспир в моче. Осложнения, возникающие из-за заболевания, в значительной степени связаны с локализацией возбудителя в тканях по всему организму. Это происходит во время иммунной фазы болезни.

После инкубационного периода, который колеблется между двумя и 30-ю днями, а обычно пятью и 14-ю днями, начало клинического заболевания является внезапным. Пациент с острым заболеванием может жаловаться на головную боль, лихорадку, боль в мышцах, потерю аппетита, рвоту, диарею, сухой кашель и даже характерную сыпь. В иммунной фазе анестерического лептоспироза может наблюдаться асептический менингит.

Важные дифференциальные диагнозы

Они включают грипп, ВИЧ и тропические болезни, передаваемые комарами, такие как лихорадка денге. Другие состояния, которые могут имитировать лептоспироз, включают инфекционный мононуклеоз, малярию, энцефалит, железистую лихорадку, пневмонит и вирусный гепатит.

Острая фаза заболевания

Длится 5-7 дней. Затем за этой фазой следует короткий 1-3-дневный период, который показывает клиническое улучшение. Температура снижается и может даже нормализоваться. Кроме того, пациент иногда вообще не испытывает симптомы. Период может привести к регрессу недуга, бессимптомному заболеванию или прогрессированию к болезни Вейля, также известной как желтушный лептоспироз, который характеризуется внутренним кровоизлиянием, а также дисфункцией многих органов.

Желтушное проявление заболевания

Болезнь Вейля часто имеет тяжелое и очень быстро прогрессирующее клиническое течение. По оценкам, до 15% пациентов с лептоспирозом могут развить желтушное проявление заболевания. Желтуха, возникающая при желтушном проявлении, не связана с гибелью клеток печени, и функция печени возвращается к нормальной с регрессом заболевания. Болезнь Вейля может привести к острой почечной недостаточности (ОПН) со значительно повышенным уровнем амилазы в сыворотке и наличием крови в моче (гематурией).

Частота поражения легких при болезни Вейля варьируется, но симптомы включают кровохарканье от легкой до тяжелой степени (кашель с кровью) и респираторный дистресс-синдром у взрослых, который может привести к смерти.

Альвеолярные инфильтраты, наблюдаемые на рентгенограмме, а также одышка являются относительно плохими прогностическими факторами. В дополнение к легким поражение сердца является распространенным явлением, но вполне может быть недооценено.

Фото: domalekar.ru

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Темы лептоспироз симптомы лептоспироза инфицированные животные инфекционное заболевание
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