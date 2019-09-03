Почему у ребенка плохо пахнет изо рта

Случается, что ни с того ни с сего у малыша изо рта чувствуется неприятный запах. В медицине такое явление называется халитозом. Он может наблюдаться у детей в любом возрасте: от грудничков до подростков.

Почему появляется халитоз

Основными провокаторами неприятного запаха являются бактерии, расщепляющие белки, которые малыш получает с едой. Сам процесс расщепления происходит во рту. При нем образуются серо-содержащие соединения, именно они источают неприятный запах.

Правда, весь этот процесс природой предусмотрен. Поэтому в человеческой слюне имеется особый компоненты (стрептококк специфического вида), призванный нейтрализовать неприятный запах. Конечно, на практике это случается не всегда. Дело в том, что слюны во рту может быть недостаточно, или же в нем скопилось слишком много бактерий, расщепляющих белки. Обычно это случается при постоянном содержании остатков пищи или засохшей слизи.

Получается, что неприятный запах изо рта всегда связан со слюной. Конечно, еще он бывает из-за кариеса. У более активных и часто потеющих детей всегда быстрее пересыхает во рту, чем у малоподвижных, из-за чего появляется проблема. Поэтому не нужно зря переживать о заболеваниях внутренних органов.

Что предпринять

Устранить неприятный запах изо рта можно двумя способами. Во-первых, посетить детского стоматолога и при необходимости пролечить больные зубы. Во-вторых, восстановить слюноотделение.

Для этого надо периодически предлагать ребенку воду или чай с лимоном, а также проверить, чтобы воздух в помещении не был слишком сухим. Во время работы отопительных систем лучше пользоваться увлажнителем воздуха, обеспечивая влажность в помещении в пределах 60-70%.

Если нос заложен, ребенку приходится дышать ртом, в котором, естественно, все пересыхает. В этом случае необходимо использовать специальные капли, облегчающие дыхание. Однако злоупотреблять ими, все же, не нужно, так как может наступить привыкание. Также важно посетить отоларинголога и проверить состояние аденоидов у ребенка. Иногда проблема кроется в их воспалении, из-за которого во рту становится сухо.

Если у ребенка во рту возник неприятный запах, родители не должны паниковать, так как проблема не связана с заболеванием внутренних органов. Скорее всего, она кроется в недостатке слюны или заболеваний зубов и не представляет опасности для ребенка.

Фото: med-explorer.ru

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