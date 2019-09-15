Бородавки, прыщи, грибок и другие "подарки" в общественном бассейне

Плавание считается массовым видом спорта, оно доступно каждому в любом возрасте, а количество ограничений сводится к минимуму. Тем не менее многие люди боятся заразиться в общественном бассейне инфекционными заболеваниями. Эксперты провели анализ заболеваний, встречающихся в бассейне.

Специалисты отметили, что вероятность зарождения в воде крайне низкая, поскольку бассейны постоянно очищают химическими средствами. К тому же при наполнении бассейна вода тщательно фильтруется. Если прибавить еще и еженедельные санитарные дни, то можно точно сказать, что угроза находится вовсе не в воде.

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Настоящие угрозы для человека находятся возле бассейна: на ковриках, полу, бортиках и скамейках. Также патогенные микроорганизмы могут находиться на поверхности чужих полотенец и средств гигиены.

Эксперты определили, что наиболее частое заболевание в общественном бассейне - это грибок ног или ногтей. Дело в том, что грибное заболевание широко распространено у большинства людей, а также грибок может легко передаваться.

Стоит отметить, что грибковые заболевания комфортно себя чувствуют во влажной и теплой среде, поэтому в общественном бассейне их больше всего.

Как показывают исследования, заразиться грибком достаточно просто, если часто ходить босиком возле бассейна или в душе. При этом риск возрастает в несколько раз, если имеются кожные повреждения на ногах.

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Следующее часто встречающееся заболевание в бассейне - бородавки. Это особое заболевание кожи, проявляющееся после проникновения вируса папилломы человека. Обычно заражение происходит через поврежденную кожу человека. Риск получения заболевания повышается, если использовать зараженные полотенца и средства гигиены.

Следующее распространенное заболевание в бассейне - контагиозный моллюск. Это вирусное заболевание кожного покрова, проявляемое в виде прыщиков. Такая болезнь обычно проходит сама собой в течение 2-х лет. Заражение обычно происходит через воду или зараженные бытовые средства гигиены.

Эксперты также отмечают, что в воде могут образовываться синегнойные палочки и золотистые стафилококки. На основе воздействия таких микроорганизмов у человека появляются прыщи.

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Наименее вероятное заболевание в общественном бассейне - это получение кишечных инфекций. Для заражения нужно наглотаться воды, однако, в бассейне еженедельно проводятся санитарные работы, и вода обеззараживается. Таким образом, риск получения кишечной инфекции крайне мал.

Также в общественном бассейне практически невозможно встретить половые инфекции, поскольку воду все время обеззараживают.

Вероятность заражения глистами также крайне низкая, потому что микроорганизмы уязвимы к обеззараживающим средствам.

Получить вши в бассейне также невозможно, поскольку для этого нужно использовать зараженную расческу в общественном бассейне.

Врачи рекомендуют в любом случае внимательно выбирать общественный бассейн. В "правильных" бассейнах еженедельно проводятся исследования качества воды. При этом количество обеззараживающих средств в воде находится на оптимальном уровне для безопасного плавания.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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